Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε δικαίωμα ψήφου μέσω εκπροσώπησης για ευρωβουλεύτριες κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό

Σε μια σημαντική απόφαση για την ισότητα και τη στήριξη της μητρότητας στην πολιτική, προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ενέκρινε αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ε.Ε., ώστε οι γυναίκες ευρωβουλευτές να μπορούν να εκχωρούν προσωρινά το δικαίωμα ψήφου τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τη γέννα.Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε στην ολομέλεια με 616 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 8 αποχές και προβλέπει εξαίρεση από τον έως τώρα κανόνα της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας για την ψηφοφορία.Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλεύτριες θα μπορούν να αναθέτουν την ψήφο τους σε έμπιστο συνάδελφο έως και τρεις μήνες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της ισότητας των φύλων, η καλύτερη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και η διασφάλιση ότι οι γυναίκες δεν θα χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα στη μητρότητα και στην πολιτική τους εκπροσώπηση.