«Κάποτε διέκοψε το ρεπορτάζ της στο πεδίο για να διασώσει μια γάτα που φώναζε μέσα από τα συντρίμμια»

Η Μαρία Καρχιλάκη τίμησε για ακόμα μια φορά τον τίτλο της πολεμικής ανταποκρίτριας, μεταβαίνοντας στη Βηρυτό και κάνοντας ρεπορτάζ στην εμπόλεμη ζώνη. Πρόσφατα, ωστόσο, έκανε μια πιο προσωπική και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, για τον θάνατο μιας συναδέλφου της, της Amal Khalil, σε βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.