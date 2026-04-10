«Ghost Lashes»: Το ανοιξιάτικο beauty trend που επαναφέρει τις φυσικές βλεφαρίδες στο προσκήνιο

Καθώς η άνοιξη πλησιάζει, η ομορφιά κινείται όλο και περισσότερο προς πιο φυσικές και ανεπιτήδευτες εμφανίσεις, δίνοντας έμφαση στην υγιή επιδερμίδα και τη φρεσκάδα του βλέμματος. Σε αυτή τη λογική, η νέα τάση που κερδίζει έδαφος είναι τα «ghost lashes», ένα look που αφήνει τις βλεφαρίδες να φαίνονται φυσικές και σχεδόν αόρατες, χωρίς βαριές στρώσεις μάσκαρα ή έντονο μακιγιάζ. Αντί για τα δραματικά lash look που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια, το «ghost lashes» προτείνει μια πιο φυσική προσέγγιση: οι βλεφαρίδες παραμένουν απαλά διαχωρισμένες, ελαφρώς ανασηκωμένες και φυσικές, με στόχο ένα καθαρό και φρέσκο αποτέλεσμα.