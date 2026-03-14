Η Φινλανδία προσφέρει την ευκαιρία σε ταξιδιώτες να την επισκεφθούν δωρεάν, για να ανακαλύψουν το μυστικό της ευτυχίας

ΗΦινλανδία θεωρείται εδώ και χρόνια η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο και τώρα θέλει να μοιραστεί το «μυστικό» της με ταξιδιώτες από όλο τον πλανήτη.Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Happiness Report των Ηνωμένων Εθνών, η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Η κατάταξη βασίζεται σε παράγοντες όπως το εισόδημα, το επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, η κοινωνική εμπιστοσύνη, η γενναιοδωρία και τα χαμηλά επίπεδα διαφθοράς.