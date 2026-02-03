Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος στον ρόλο του «Σκρουτζ» στη νέα ταινία «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία»
Ακόμα πιο εντυπωσιακή η μεταμόρφωση της συμπρωταγωνίστριάς του, Andrea Riseborough, στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα από το παρελθόν
Σε έναν διαφορετικό ρόλο από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει επιστρέφει ο Johnny Depp: σε εκείνον του Εμπενίζερ Σκρουτζ, του ηλικιωμένου τσιγκούνη από το μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία», σε σκηνοθεσία Ti West, που αναμένεται στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2026.
