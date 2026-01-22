Η Σελένα Γκόμεζ αφήνει τις red carpet τουαλέτες και επιλέγει μια φούστα των 20 ευρώ
MARIE CLAIRE

Η Σελένα Γκόμεζ αφήνει τις red carpet τουαλέτες και επιλέγει μια φούστα των 20 ευρώ

Για ένα date night στο σπίτι με τον Benny Blanco.

Η Σελένα Γκόμεζ αφήνει τις red carpet τουαλέτες και επιλέγει μια φούστα των 20 ευρώ
ΗSelena Gomez και ο Benny Blanco έχουν το χάρισμα να μετατρέπουν κάθε τους βραδιά σε ιδιαίτερη περίσταση ακόμη κι αν πρόκειται για ένα ήσυχο date night στο σπίτι. Ακόμα και ένα «χαλαρό» βράδυ γίνεται αφορμή για luxe εμφανίσεις από το νεόνυμφο ζευγάρι. Η διαφορά αυτή τη φορά; Το cosy σκηνικό συνοδεύτηκε από κομμάτια Zara.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
