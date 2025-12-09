Gift Greek: Η μαγεία των γιορτών μέσα από ελληνικά brands

ΟΔεκέμβριος είναι εδώ και η γιορτινή μας διάθεση όλο και ανεβαίνει. Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές έχει ξεκινήσει επισήμως όπως και οι σκέψεις για τα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα κάνουμε.Παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει κάποιες λαμπερές ιδέες για δώρα στους αγαπημένους σας ανθρώπους -ή και, γιατί όχι, στον εαυτό σας!- με την υπογραφή Ελλήνων δημιουργών.