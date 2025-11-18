Μια γυναίκα παρουσιάζει την ολοκληρωτική μεταμόρφωσή της πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής (βίντεο)
Μια γυναίκα παρουσιάζει την ολοκληρωτική μεταμόρφωσή της πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής (βίντεο)

«Το κίνητρό μου; Να γίνω το παράδειγμα που εύχομαι να είχα μεγαλώνοντας»

Μια γυναίκα παρουσιάζει την ολοκληρωτική μεταμόρφωσή της πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής (βίντεο)
Μια γυναίκα, η Tori, μοιράστηκε ένα βίντεο όπου παρουσιάζει την ολοκληρωτική μεταμόρφωσή της από την εντυπωσιακή απώλεια βάρους, βήμα βήμα, πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής. Της πήρε τρία χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα είναι πραγματικά θεαματικό. Όπως εξηγεί, σύμμαχός της υπήρξαν επίσης οι επεμβάσεις βαριατρικής.

