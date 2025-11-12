Ο Δίας μπαίνει σε ανάδρομη πορεία και αυτά τα 3 ζώδια θα το νιώσουν περισσότερο

Σαν να μην έφτανε ο ανάδρομος Ερμής από τις 9 Νοεμβρίου, μόλις δύο μέρες αργότερα ξεκίνησε και η ανάδρομη πορεία του Δία. Στις 11 Νοεμβρίου ο πλανήτης της ανάπτυξης, της τύχης και της αφθονίας θα κινείται ανάδρομα στο ζώδιο του Καρκίνου.Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η περίοδος σηματοδοτεί την έναρξη μιας φάσης βαθιάς ίασης (και ανάληψης ευθύνης), καθώς και συναισθηματικής ανανέωσης, που θα διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2026.«Ο Δίας στον Καρκίνο μετατρέπει τον στοχασμό σε αποκάλυψη», εξηγεί η αστρολόγος Rachel Ruth Tate στο bustle.com. «Ως ο μεγάλος ευεργέτης, ο πλανήτης του ανώτερου καλού, της φιλοσοφίας και της επέκτασης, μας ζητά να αναγνωρίσουμε τις ευλογίες μας αναδρομικά και να βρούμε τη σοφία μέσα από την εμπειρία. Είναι μια εποχή για να επαναπροσδιορίσουμε τις πεποιθήσεις μας, να ξανασκεφτούμε τις ιδέες και την πίστη μας και να θρέψουμε ό,τι πραγματικά μας στηρίζει».Αν και όλοι θα βιώσουμε τα αποτελέσματα της ανάδρομης πορείας του Δία, τρία ζώδια θα την αισθανθούν εντονότερα: Ιχθύες, Τοξότες και Καρκίνοι. Δείτε τι να περιμένετε ανάλογα με το ζώδιό σας.