Τζένιφερ Άνιστον: Με μια σφιχτή αγκαλιά επισημοποιεί τη σχέση της
Με τον υπνοθεραπευτή Jim Curtis
Είναι πλέον επίσημο: Η Jennifer Aniston είναι σε σχέση με τον υπνωτιστή Jim Curtis. Η ίδια η ηθοποιός το επιβεβαίωσε με μια νέα ανάρτησή της στο Instagram, όπου ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους μαζί, αγκαλιά. Στη λεζάντα, του εύχεται για τα γενέθλιά του: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου».
