Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η πλούσια καριέρα, το ίδρυμά του που άλλαξε την ιστορία, οι απώλειες των παιδιών του
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η πλούσια καριέρα, το ίδρυμά του που άλλαξε την ιστορία, οι απώλειες των παιδιών του
Το κινηματογραφικό ίνδαλμα πέθανε σε ηλικία 89 ετών
Μια μεγάλη απώλεια μετράει από σήμερα ο κόσμος του Χόλιγουντ: ο Robert Redford πέθανε σε ηλικία 89 ετών, μετά από μια πλούσια κινηματογραφική καριέρα, την οποία σημάδεψαν ταινίες που θεωρούνται σήμερα κλασικές, όπως οι «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» (1976), «Τα καλύτερά μας χρόνια» (1973) και «Οι δύο ληστές» (1969). Καθιερώθηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, μάλιστα το 1980 είχε τιμηθεί με Όσκαρ για τη δεύτερη ιδιότητά του: τη σκηνοθεσία της ταινίας «Συνηθισμένοι άνθρωποι».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα