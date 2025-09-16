Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η πλούσια καριέρα, το ίδρυμά του που άλλαξε την ιστορία, οι απώλειες των παιδιών του
Το κινηματογραφικό ίνδαλμα πέθανε σε ηλικία 89 ετών

Μια μεγάλη απώλεια μετράει από σήμερα ο κόσμος του Χόλιγουντ: ο Robert Redford πέθανε σε ηλικία 89 ετών, μετά από μια πλούσια κινηματογραφική καριέρα, την οποία σημάδεψαν ταινίες που θεωρούνται σήμερα κλασικές, όπως οι «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» (1976), «Τα καλύτερά μας χρόνια» (1973) και «Οι δύο ληστές» (1969). Καθιερώθηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, μάλιστα το 1980 είχε τιμηθεί με Όσκαρ για τη δεύτερη ιδιότητά του: τη σκηνοθεσία της ταινίας «Συνηθισμένοι άνθρωποι».

