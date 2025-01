Αυτό είναι το πιο ελκυστικό επάγγελμα, σύμφωνα με έρευνα

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης θεωρούνται ο πιο επιθυμητός τομέας για όσους αναζητούν τον έρωτα – συνδυάζοντας εξυπνάδα και ευγένεια.Η έρευνα σε 1.000 ανύπαντρους άνδρες και 1.000 ανύπαντρες γυναίκες είχε ως στόχο να αποκαλύψει ποιες καριέρες θεωρούνται θελκτικές για συντρόφους και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για ραντεβού.Άνδρες και γυναίκες συμφώνησαν ότι όσοι ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη είναι οι καλύτεροι σύντροφοι (29%) και, όταν αναλύθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι γιατροί είναι η πιο ελκυστική καριέρα για σύντροφο, ενώ οι νοσηλευτές κατέλαβαν την τρίτη θέση (22%).Ενώ οι σταδιοδρομίες στην εκπαίδευση κατατάχθηκαν ως η δεύτερη πιο ελκυστική συνολικά (23%), οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να θεωρήσουν μια γυναίκα εκπαιδευτικό πιο επιθυμητή για σύντροφο από ό,τι οι γυναίκες έναν άντρα εκπαιδευτικό (28% έναντι 19%).Έπειτα από ένα καλοκαίρι που στα social media το μοντέλο του ανδρός με εισόδημα από εργασίες στα οικονομικά και συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε viral (I’m looking for a man in finance, trust fund, 6ft 5in, blue eyes), το 18% των γυναικών εξακολουθεί να αναζητά έναν άνδρα με δουλειά στα οικονομικά, αλλά αυτή η κατηγορία βρίσκεται κάτω από τους επιχειρηματίες και ισοβαθμεί με τις γυναίκες που αναζητούν έναν καλλιτέχνη (18%).