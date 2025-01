Ο Τζέιμς Φράνκο για την Ελλάδα: «Η κοπέλα μου είναι μισή Ελληνίδα και μου αρέσει πολύ εδώ»

Εγκαίνια έκανε την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, η έκθεση «Dreams, Fame and the Savage», των James Franco και Kalup Linzy στην γκαλερί The Breeder, στο κέντρο της Αθήνας.Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν από κοινού, καθώς και ατομικά έργα, που εξερευνούν ζητήματα όπως η φήμη, οι ηθικές αξίες και οι κοινωνικοί ρόλοι, μέσα το πρίσμα της μαζικής κουλτούρας, των ριάλιτι σόου και του Χόλιγουντ.Για πρώτη φορά, παρουσιάστηκε το μιούζικαλ «Lana Land» του James Franco, εμπνευσμένο από τη ζωή της θρυλικής ηθοποιού του Χόλιγουντ Lana Turner. Το μιούζικαλ συνοδεύτηκε από ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη σε βαμβακερό ύφασμα, που τράβηξαν την προσοχή του κοινού.