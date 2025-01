Τελειώνει με εμάς: Η κίνηση που προβλημάτισε - Η συγγραφέας του βιβλίου αποχώρησε από το Instagram

Ησυγγραφέας Colleen Hoover απομακρύνθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απενεργοποιώντας το λογαριασμό της στο Instagram στις 22 Ιανουαρίου 2025. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την εντεινόμενη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Blake Lively και του Justin Baldoni, των πρωταγωνιστών της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματός της, It Ends With Us.Η Colleen Hoover είχε υποστηρίξει δυναμικά την Blake Lively μετά την καταγγελία της ηθοποιού για σεξουαλική παρενόχληση από τον συμπρωταγωνιστή της, ο οποίος όχι μόνο πρωταγωνίστησε αλλά και σκηνοθέτησε την ταινία. Στο Instagram, η Hoover εξήρε τη Lively, χαρακτηρίζοντάς την «ειλικρινή, ευγενική και υποστηρικτική». Αυτή η δημόσια υποστήριξη ήρθε καθώς η Lively κατηγόρησε τον Baldoni για αντίποινα και ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας.Η νομική «μάχη» των ηθοποιώνΗ διαμάχη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Lively έκανε την καταγγελία της, ισχυριζόμενη παρενόχληση και εκστρατεία συκοφάντησης που ενορχήστρωσε ο Baldoni. Η νομική διαμάχη έκτοτε πήρε διαστάσεις, με τον Baldoni να καταθέτει αγωγή δυσφήμισης ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times. Η Blake Lively απάντησε με στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς της.Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η νομική ομάδα του Baldoni έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από τα παρασκήνια της ταινίας, προσπαθώντας να απαξιώσει τους ισχυρισμούς της Lively. Η ομάδα της Lively απέρριψε την κίνηση αυτή ως «διαφημιστικό κόλπο», υποστηρίζοντας ότι το υλικό στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει την αφήγησή της.