Μια συγγραφέας και φεμινίστρια: «Πολλοί άντρες μού λένε ότι θέλουν να τους αφήσουμε να μας προστατέψουν»

Η Rose Hackman, συγγραφέας του βιβλίου «Emotional Labor: The Invisible Work Shaping Our Lives and How to Claim Our Power» («Συναισθηματική εργασία: Η αόρατη δουλειά που διαμορφώνει τις ζωές μας και πώς να διεκδικήσουμε τη δύναμή μας»), η οποία επίσης αυτοπροσδιορίζεται ως φεμινίστρια, σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram εστιάζει σε μια αόρατη πλευρά της πατριαρχίας, η οποία μπορεί να καμουφλάρεται ως υποστηρικτική προς τα γυναικεία δικαιώματα, αλλά στην πραγματικότητα κρύβει μια επικίνδυνη ιδέα.