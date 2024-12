Blake Lively: Έκανε μήνυση στον Justin Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση

Η Blake Lively μηνύει τον συμπρωταγωνιστή της από την ταινία It Ends with Us, Justin Baldoni, για σεξουαλική παρενόχληση. Μήνες μετά τις φήμες για εντάσεις και διαφωνίες στα παρασκήνια της ταινίας, η 37χρονη ηθοποιός υποστηρίζει στη μήνυση ότι η φερόμενη συμπεριφορά του Baldoni την επηρέασε συναισθηματικά και έκανε δυστυχισμένη. Ο Baldoni, 40 ετών, ήταν επίσης ο σκηνοθέτης της ταινίας It Ends with Us.Σύμφωνα με τη μήνυση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση για να συζητηθούν οι απαιτήσεις της Lively και οι καταγγελίες της σχετικά με τη δουλειά στην ταινία. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν διάφορα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της Lively, Ryan Reynolds.