Λέιντι Γκάγκα και Ντούα Λίπα τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο «A Carpool Karaoke Christmas»

Το «A Carpool Karaoke Christmas», το νέο εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Carpool Karaoke: The Series» του Apple TV+, φέρνει κοντά τις Lady Gaga, Dua Lipa και Chappell Roan.Με οικοδεσπότη τον Zane Lowe, οι τρεις καλλιτέχνιδες τραγουδούν αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κομμάτια, όπως το «Last Christmas» και το «Have Yourself a Merry Little Christmas», μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ενώ, όπως ακούγεται και στο βίντεο που ακολουθεί, η Lady Gaga και ο Zane Lowe παρουσιάζουν μία άκρως ιδιαίτερη εκδοχή του γνωστού τραγουδιού «Santa Claus Is Comin’ to Town».