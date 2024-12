Μισέλ Ομπάμπα: Χόρεψε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε τον Μπάρακ φτηνιάρη - Βίντεο

ΗMichelle Obama είναι γνωστή για την αίσθηση του στυλ και τις γνώσεις της στη μόδα και το απέδειξε ξανά στο «The Jennifer Hudson Show», όπου ήταν καλεσμένη στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου.Η πρώην πρώτη κυρία μίλησε με την Jennifer Hudson σε μια συζήτηση αφορούσε στην περίοδο των γιορτών, το νέο της βιβλίο «Overcoming: A Workbook» και τη σειρά του Netflix “The Later Daters”, στην παραγωγή της οποίας βοήθησαν η ίδια και ο σύζυγός της Barack Obama, μέσω της εταιρείας τους Higher Ground. Για τη συνέντευξη στο ημερήσιο talk show, φόρεσε ένα ασύμμετρο μαύρο φόρεμα από την Bottega Veneta από υλικό που θυμίζει δέρμα, κάτω από ένα μακρύ σακάκι σε ταμπά απόχρωση, που έδινε έναν official τόνο στην εμφάνιση. Συνεχίζοντας με το δερμάτινο look, πρόσθεσε άλλο ένα τολμηρό στοιχείο στο σύνολό της -ένα ζευγάρι φαρδιές μπότες που ξεπερνούσαν το γόνατο.Ο χορός της πριν από την εκπομπήΣε video που κυκλοφόρησε πριν από την προβολή της εκπομπής, βλέπουμε τη Michelle Obama να χορεύει ανάμεσα σε έναν διάδρομο από ανθρώπους – τους συντελεστές της εκπομπής – που τη χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Η παρουσιάστρια της εκπομπής, μάλιστα, σημείωσε ότι αυτός ο διάδρομος δεν ήταν ποτέ ξανά γεμάτος τόσο κόσμο.