Just Like That: Αλλάζουν όλα στη σειρά μετά τις καταγγελίες κατά του Κρις Νοθ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σοκαρισμένη είναι η «οικογένεια» του Sex and The City μετά τις καταγγελίες κατά του Chris Noth. Μάλιστα, οι παραγωγοί του Just Like That, της συνέχειας της θρυλικής σειράς των 90s, αποφάσισαν να αλλάξουν εντελώς τη ροή της σειράς και το finale της - το τελευταίο επεισόδιο αναμένεται να προβληθεί στις 3 Φεβρουαρίου του 2022.