Πού να πιείτε τα πιο δροσερά signature cocktails στην πόλη;

Το Mr. Fox the bar, είναι ένα σημείο συνάντησης για music and art lovers, για να μην μιλήσουμε για τους foodies ή τους λάτρεις του Λονδίνου. Ή μάλλον, ας μιλήσουμε: Ξεκινώντας από την εντυπωσιακή μπάρα του μαγαζιού, με τον dj στο ακρόπωρο που βλέπει στο δρόμο, συνεχίζοντας στην εντυπωσιακή σκάλα-γκαλερί, την οποία δεν θα ξαφνιαζόσουν αν έβλεπες να την κατεβαίνει η Σκάρλετ Ο Χάρα, ο Τζουντ ο αφανής ή ένας σύγχρονος Λονδρέζος δανδής, το πριβέ τραπέζι του πάνω ορόφου όπου θα μπορούσε να γιορτάζει ιδιωτικά μία παρέα ή το -αγαπημένο μου- κάτω τραπέζι με θέα σε όλους τους ισόγειους και εξωτερικούς χώρους (όποιος κάθεται εδώ μοιάζει να έχει το γενικό πρόσταγμα, θα μπορούσε να είναι εκείνος που δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα: let the party begin) και καταλήγοντας στα εξωτερικά τραπέζια, όπου κι αν γυρίσεις τα μάτια, υπάρχει κάτι να ερωτευτείς. Και μετά σειρά έχει ο ουρανίσκος και τα αυτιά. Αλλά στα αυτιά θα καταλήξουμε. Ας πιούμε πρώτα κάτι.