Το γαλλικό μανικιούρ της Selena Gomez είχε ως έμπνευση τις γόβες Louboutin

ΗSelena Gomez το τελευταίο διάστημα κάνει τη μία bold επιλογή μετά την άλλη όσον αφορά στην εμφάνισή της. Αφού άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της από σκούρο καστανό σε πολύ ανοιχτό ξανθό, τώρα είπε ναι σε ένα πολύ ιδιαίτερο μανικιούρ. Ο nail artist των διάσημων, Tom Bachik ολοκλήρωσε με ένα εντυπωσιακό nail art την εμφάνιση της Selena στο Global Citizen’s VAX Live: The Concert to Reunite the World, το οποίο και παρουσίαζε.Ο Bachik χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σχέδιο ως «French Twist with a Flipside», το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ανεστραμμένο γαλλικό μανικιούρ με ένα κρυφό χρώμα στην εσωτερική πλευρά των νυχιών. Χρησιμοποίησε το βερνίκι Alpine Snow και το Black Onyx της OPI για το γαλλικό και το Big Apple Red στο κάτω μέρος.