Το τελευταίο look της Ευγενίας Νιάρχου θυμίζει την εμφάνιση της Kate Moss με το διάφανο φόρεμα από τα ’90s

H Ευγενία Νιάρχου έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο κομψές γυναίκες παγκοσμίως. ‘Εχοντας εργαστεί στη βιομηχανία της μόδας προτού ασχοληθεί με τον κόσμο του κοσμήματος, έχει αναπτύξει μια μοναδική αισθητική που συνδυάζει την κομψή πολυτέλεια με ένα χαλαρό bohemian vibe. Η τελευταία της εμφάνιση ωστόσο μοιάζει να έχει βγει από τις αρχές της δεκαετίας 1990.



Για τα γενέθλια του αδερφού της Τεό το περασμένο Σαββατοκύριακο η Ευγενία Νιάρχου επέλεξε να φορέσει ένα ημιδιάφανο μεταλλιζέ φόρεμα που θύμιζε απίστευτα την εμβληματική εμφάνιση της Kate Moss στο Elite Model Agency Look of the Year το 1993 και την τοποθέτησε στο χάρτη ως supermodel.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr