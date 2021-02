Η Sarah Jessica Parker μας δίνει μια γεύση από αυτά που θα δούμε στο reboot του Sex and the City

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Sarah Jessica Parker ανυπομονεί να δει τα σενάρια του And Just Like That όσο ανυπομονούμε κι εμείς. Σε μια συνέντευξη στο Vanity Fair αποκάλυψε ότι σεναριογράφοι της σειράς θα έχουν μια διαφορετική οπτική για τους ήρωες."Είναι διαφορετικοί με έναν συναρπαστικό τρόπο”, σημειώνει λέγοντας πως θα φέρουν στη σειρά φρέσκες “εμπειρίες, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις”.