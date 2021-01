10 makeup looks που θα σας πείσουν να τολμήσετε τη ροζ σκιά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καθώς η μάσκα θα συνεχίσει για αρκετό καιρό ακόμα να είναι το must have αξεσουάρ κάθε εμφάνισής μας στον έξω κόσμο, καλό θα ήταν να.. ξεχάσουμε τα αγαπημένα μας κραγιόν, αφού δε θα το δει κανείς, ενώ θα καταλήξει και όλο επάνω στη μάσκα.Η εποχή απαιτεί το focus να είναι στα μάτια και ευτυχώς οι επιλογές που έχουμε είναι πολλές και όλες υπέροχες. Αν αγαπάτε το eyeliner, εδώ θα βρείτε τα πιο τέλεια makeup looks με πρωταγωνίστρια τη μαύρη γραμμή, ενώ αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι νέο, σας προτείνουμε να τολμήσετε την γαλάζια σκιά. Εσείς που ψάχνετε κάτι πιο minimal, συνεχίστε να διαβάζετε, γιατί παρακάτω θα δείτε δέκα τρόπους να φορέσετε τη ροζ σκιά.