Πρίγκιπες William και Harry: Η σχέση τους περνούσε κρίση προ Kate και Meghan

Ησχέση τους ήταν τεταμένη χωρίς να χρειαστεί να μεσολαβήσουν οι σύζυγοί τους, απλώς η κατάσταση έγινε χειρότερη όταν παντρεύτηκαν.Αυτή τη βασική πληροφορία αποκαλύπτει μεταξύ άλλων για τα αδέρφια William και Harry, το νέο βιβλίο του ιστορικού Robert Lacey με τίτλο Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύθηκε στο People.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr