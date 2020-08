Έχετε ανοιχτόχρωμα μάτια; Τότε πρέπει να δείτε αυτό το makeup trick της Olivia Wilde

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μας τράβηξε το ενδιαφέρον ως η όμορφη γιατρός στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά House κι από τότε η Olivia Wilde παραμένει μια από τις ηθοποιούς του Hollywood που ξεχωρίζουν για το υποκριτικό τους ταλέντο, ταυτόχρονα όμως επηρεάζουν τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς.Η 36χρονη σταρ και μητέρα δύο παιδιών καταφέρνει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρεί μια λαμπερή, νεανική όψη παρά το πολύ απαιτητικό της πρόγραμμα. Είναι οπαδός του less is more όπως έχει πει η ίδια σε συνεντεύξεις που έχει δώσει καθώς φροντίζει να κάνει τα απολύτως απαραίτητα στην επιδερμίδα της.