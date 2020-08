Είδαμε τη Jennifer Lopez όπως ξυπνάει το πρωί, εντελώς αμακιγιάριστη και ακόμα τρίβουμε τα μάτια μας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κάθε φορά που βλέπουμε φωτογραφίες της Jennifer Lopez πραγματικά θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει· βασικά, είναι σα να περνάει ο χρόνος χωρίς να την αγγίζει καθόλου.Έτσι, η woke up like this αμακιγιάριστη σέλφι που αποφάσισε να δημοσιεύσει για να πει «καλημέρα» στους φανς της είναι μία ακόμη απόδειξη ότι έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας και ακόμα δεν το έχει μοιραστεί μαζί μας.Δείτε περισσότερα στο marieclaire.gr