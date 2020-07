Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο David Schwimmer αποφάσισε επιτέλους να πάρει θέση σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που ταλανίζουν τους φανατικούς των Friends. O 53χρονος ηθοποιός, ως προσκεκλημένος του Jimmy Fallon στο The Tonight Show επιτέλους είπε την άποψή του για το αν ίσχυε ή δεν ίσχυε το περιβόητο «We were on a break» (αν είχαν κάνει δηλαδή διάλειμμα στη σχέση τους οι Ross και Rachel) όταν εκείνος κοιμήθηκε με την Chloe στην τρίτη σεζόν της σειράς.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr