Beach waves – Πώς θα δημιουργήσετε το πιο καλοκαιρινό χτένισμα χωρίς να χρησιμοποιήσετε θερμότητα στα μαλλιά

άθε καλοκαίρι, μπαίνουμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε ένα χτένισμα που θα μπορεί να συνοδεύει τις περισσότερες στιλιστικές μας επιλογές, ενώ παράλληλα θα μας κάνει να αισθανόμαστε φυσικά όμορφες και γοητευτικές. Το beach waves αναμφισβήτητα παραμένει Νο1 τάση. Είναι ένα go-to look που μπορεί να σταθεί παντού. Εκπέμπει θηλυκότητα, κολακεύει κάθε μήκος μαλλιών και δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι απαραίτητα σε διακοπές για να το πετύχεις. Παράδειγμα αποτελούν οι διάσημες που το έχουν υιοθετήσει, όπως η Δούκισσα του Cambridge, Kate Middleton, η οποία τον Μάιο εμφανίστηκε στην εκπομπή The Morning με beach waves look και έκλεψε τις εντυπώσεις.