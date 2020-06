Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 7 χρόνια γάμου

Η

Kelly Clarkson είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της ξένης σόουμπιζ. Μετά τη συμμετοχή της στο American Idol το 2002, μέσα από το οποίο βγήκε νικήτρια, άνοιξαν πολλές πόρτες για εκείνη. Έγινε το απόλυτο teen icon με τα κορίτσια να τραγουδούν το «Since you been gone» και το «Because of you». Εχει κερδίσει ανάμεσα σε πολλά βραβεία 3 Grammy και 2 American Music Awards για τα τραγούδια της. Έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους και 36 εκατομμύρια singles ανά τον κόσμο.