Η Sharon Stone αποκάλυψε ότι έχει χτυπηθεί από κεραυνό

Sharon Stone ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Beauty of Living Twice» μέσα στο 2020. Η διάσημη ηθοποιός θέλησε όμως να δώσει στους θαυμαστές της ένα sneak peak από τις απίστευτες άγνωστες ιστορίες που έχει βιώσει και μιλώντας στο podcast του Brett Goldstein, «Films to Be Buried With», αποκάλυψε ότι στο παρελθόν χτυπήθηκε από κεραυνό και μάλιστα ενώ βρισκόταν στο ίδιο της το σπίτι.