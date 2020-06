Cindy Crawford – Rande Gerber: Γιόρτασαν την 22η επέτειό τους με μια φωτογραφία από το γάμο τους στις Μπαχάμες

Στις 29 Μαΐου του 1998, η Cindy Crawford και ο επιχειρηματίας Rande Gerber παντρεύτηκαν σε μια μικρή τελετή σε μια εξωτική παραλία στις Μπαχάμες. Εκείνος έκανε δική του μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, εκείνη κατάφερε να γράψει ιστορία ως η απόλυτη beach bride, με το λιτό νυφικό της, ένα minimal λευκό mini slip φόρεμα από δαντέλα του σχεδιαστή John Galliano, το beach waves χτένισμα και το no make up – make up look αλλά και το έντονο μαύρισμα.

Αυτές τις όμορφες και πολύ ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους, οι οποίες του ένωσαν και επίσημα, θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της στο Instagram, το θρυλικό supermodel των 90s, δημοσιεύοντας μια ρομαντική throwback φωτογραφία από τον γάμο τους, με αφορμή την 22η επέτειό τους.



