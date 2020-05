7 τέλεια τραγούδια για να ξεκινήσετε την εβδομάδα (24-30/05)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To quarantine effect μας έκανε όλους να σκεφτόμαστε πολύ νωρίτερα από το κανονικό μας ξέγνοιαστες διακοπές και παραλίες, οπότε, πριν περάσουμε στα 7 τέλεια, δε θα μπορούσα να μην ξεκινήσω τη σημερινή στήλη με μία διασκευή, από εκείνες τις λίγες που πλησιάζουν (και ξεπερνούν κατά τη γνώμη μου) το πρωτότυπο τραγούδι. Τώρα κατά πόσο θα μπορέσουμε να μιλάμε για καλοκαίρι φέτος και να το ευχαριστηθούμε κιόλας, είναι μία άλλη κουβέντα. Σε ξένη εναλλακτική, το ολοκαίνουργιο One World, One Prayer ταιριάζει πολύ στις playlists των beach bars.Στα νέα της εβδομάδας, μία ειδική μνεία σίγουρα αξίζει στην Αμερικανίδα Chloe Angelides, με το ελληνικότατο όνομα (καθότι Κύπριος ο πατέρας), η οποία αφού έβαλε το χεράκι της γράφοντας ένα σωρό επιτυχίες σε εμπορικούς καλλιτέχνες όπως οι Selena Gomez, η Nicki Minaj και ο Jason Derulo, προσπαθεί να κάνει κάτι και για τον εαυτό της. Το παραμύθι θυμίζει Sia και LP, και ευτυχώς η Angelides έχει κρατήσει πιο ιδιαίτερους ήχους για εκείνη, αφενός επειδή μάλλον της ταιριάζουν καλύτερα αφετέρου επειδή το ρίσκο είναι όλο δικό της. "Ι want back time that you wasted" επαναλαμβάνει το Crickets, και λογικά θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον, πόσω μάλλον αν συνεχίσει με τόσο εθιστικούς στίχους. Highlight btw, το όνομα του label της: "Spanakopita Lullabies".Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr