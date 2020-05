Tα πιο δημοφιλή sneakers αυτή τη στιγμή έρχονται σε ένα νέο χρωματικό συνδυασμό-έκπληξη

Η

Sarah Staudinger, η σχεδιάστρια πίσω από τo cult brand μόδας, Staud, δοκιμάζει τις δυνάμεις της για πρώτη φορά στην κατηγορία των activewear σε συνεργασία με τη

για μια μοναδική συλλογή. Η συνεργασία Staud x New Balance περιλαμβάνει ένα πολύχρωμο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια New Balance 997, όπως και φόρμες, σορτς για τρέξιμο, κολάν, μπλουζάκια, τζάκετ και τσάντες.Η σχεδιάστρια κοίταξε παλιές φωτογραφίες της πριγκίπισσας Diana με αθλητικά ρούχα και μια φωτογραφία του 1978 της Susan Sarandon με New Balance στις Κάννες, η οποία “αντιπροσωπεύει την ουσία της συνεργασίας και βασίζεται στην ιδέα της θηλυκότητας, του coolness και της διαχρονικότητας”.