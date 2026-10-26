Ίθαν Χοκ σε Ντρου Μπάριμορ: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού»
Ίθαν Χοκ σε Ντρου Μπάριμορ: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού»
Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι τη δεκαετία του 1990 πήγαινε σε πάρτι ελπίζοντας να συναντήσει την Μπάριμορ
Την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ ραντεβού με την Ντρου Μπάριμορ εξέφρασε δημόσια ο Ίθαν Χοκ.
Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην εκπομπή της «The Drew Barrymore Show» και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο 55χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι τη δεκαετία του 1990 πήγαινε σε πάρτι ελπίζοντας να τη συναντήσει.
Η τηλεοπτική συνύπαρξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με τον Ίθαν Χοκ να λέει στην 51χρονη ηθοποιό: «Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια περίοδο στη ζωή μου που να μην ήξερα ποια είσαι» με εκείνη να του απαντάει: «Ακριβώς το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ για σένα».
Στη συνέχεια, ο Χοκ παραδέχτηκε: «Αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω είναι ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού». Η Μπάριμορ τον ρώτησε αστειευόμενη «πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια», προσθέτοντας: «Και, παρεμπιπτόντως, εγώ και κάθε άλλη γυναίκα στον πλανήτη θα δίναμε τα πάντα για να βγούμε μαζί σου. Πού στο καλό ήσουν;».
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Ο Ίθαν Χοκ είναι παντρεμένος με τη Ράιαν Χοκ από το 2008. Η σύζυγός του εργαζόταν στο παρελθόν ως νταντά για τα παιδιά που απέκτησε ο ηθοποιός με την πρώην σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν. Αν και αρχικά δεν υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους, οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά έναν χρόνο μετά το διαζύγιο του Χοκ από τη Θέρμαν και στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν. Παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο κόρες, την Κλεμεντάιν και την Ιντιάνα. Από τον γάμο του με την Ούμα Θέρμαν, ο Ίθαν Χοκ έχει επίσης αποκτήσει την κόρη του, Μάγια και τον γιο του, Λέβον Ρόαν.
Η Ντρου Μπάριμορ έχει δύο κόρες, την Όλιβ και τη Φράνκι, με τον πρώην σύζυγό της, Γουίλ Κόπελμαν, από τον οποίο χώρισε το 2016. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί με τον ιδιοκτήτη μπαρ Τζέρεμι Τόμας και τον κωμικό Τομ Γκριν.
Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην εκπομπή της «The Drew Barrymore Show» και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο 55χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι τη δεκαετία του 1990 πήγαινε σε πάρτι ελπίζοντας να τη συναντήσει.
Η τηλεοπτική συνύπαρξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με τον Ίθαν Χοκ να λέει στην 51χρονη ηθοποιό: «Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια περίοδο στη ζωή μου που να μην ήξερα ποια είσαι» με εκείνη να του απαντάει: «Ακριβώς το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ για σένα».
Στη συνέχεια, ο Χοκ παραδέχτηκε: «Αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω είναι ότι δεν βγήκαμε ποτέ ραντεβού». Η Μπάριμορ τον ρώτησε αστειευόμενη «πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια», προσθέτοντας: «Και, παρεμπιπτόντως, εγώ και κάθε άλλη γυναίκα στον πλανήτη θα δίναμε τα πάντα για να βγούμε μαζί σου. Πού στο καλό ήσουν;».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι υπήρχαν πολλές βραδιές κατά τη δεκαετία του 1990 που πήγαινε σε πάρτι με την ελπίδα ότι θα συναντούσε την Μπάριμορ. «Σκεφτόμουν: “Μπορεί να είναι εκεί η Ντρου”» θυμήθηκε. Όταν η Ντρου Μπάριμορ τον ρώτησε γιατί δεν την πήρε απλώς τηλέφωνο, ο Χοκ απάντησε ότι ήθελε να κρατήσει μια πιο χαλαρή στάση και να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. «Ήθελα να το παίξω άνετος. Ήθελα να συμβεί φυσικά. Σκεφτόμουν ότι κάτι μαγικό θα συνέβαινε» είπε και συμπλήρωσε: «Και κοίτα τι έγινε, τίποτα» με την παρουσιάστρια να συμφωνεί: «Συναντιόμαστε σε μια τηλεοπτική εκπομπή».
@starstatic4 "What I can't believe is that we never dated." Ethan Hawke, telling Drew Barrymore on her couch. Drew's reply: "Where were you, Ethan?" Then: "And look what happened, nothing!" #ethanhawke #drewbarrymore #drewbarrymoreshow #celebrity #hollywood ♬ original sound - Star Static
Ο Ίθαν Χοκ είναι παντρεμένος με τη Ράιαν Χοκ από το 2008. Η σύζυγός του εργαζόταν στο παρελθόν ως νταντά για τα παιδιά που απέκτησε ο ηθοποιός με την πρώην σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν. Αν και αρχικά δεν υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους, οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά έναν χρόνο μετά το διαζύγιο του Χοκ από τη Θέρμαν και στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν. Παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο κόρες, την Κλεμεντάιν και την Ιντιάνα. Από τον γάμο του με την Ούμα Θέρμαν, ο Ίθαν Χοκ έχει επίσης αποκτήσει την κόρη του, Μάγια και τον γιο του, Λέβον Ρόαν.
Η Ντρου Μπάριμορ έχει δύο κόρες, την Όλιβ και τη Φράνκι, με τον πρώην σύζυγό της, Γουίλ Κόπελμαν, από τον οποίο χώρισε το 2016. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί με τον ιδιοκτήτη μπαρ Τζέρεμι Τόμας και τον κωμικό Τομ Γκριν.
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