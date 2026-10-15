Ηρώ Πεκτέση: Το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και το παιδί που περιμένουν - Νόμιζα ότι περνάω κατάθλιψη και ήμουν έγκυος

Έβλεπα πόσο παρών είναι στα παιδιά του, είχε περάσει το τεστ ότι είναι καλός μπαμπάς, είπε η ηθοποιός





Η ηθοποιός ήταν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μίλησε για







Αρχικά, εξήγησε ότι δεν επιδίωκε από πάντα να γίνει μητέρα, προσθέτοντας ότι ερμήνευσε λανθασμένα τα σημάδια της κόπωσης που ένιωθε, θεωρώντας ότι είχε κατάθλιψη: «Δεν είχα ποτέ τη θέληση να γίνω μαμά. Είμαι κόρη, ηθοποιός, γυναίκα, αυτά τα έχω ως ρόλους. Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου ότι ίσως θελήσω να γίνω μητέρα. Έτυχε, αλλά με προβλημάτισε το νωρίς, παρ' όλα αυτά ο Νεκτάριος με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ασφαλής, τον είδα και πώς είναι σαν μπαμπάς και με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Κάθε μέρα νιώθω ότι συντελείται μέσα στην κοιλιά μου ένα θαύμα. Σχεδόν μου ανακοίνωσε εκείνος ότι είμαι έγκυος. Ένιωθα κόπωση, δούλευα βέβαια και πάρα πολύ. Ήθελα να ξαπλώνω και να κοιμάμαι. Του έλεγα "να σου πω, πρέπει να περνάω κατάθλιψη, θέλω να κοιτάω το ταβάνι, να μην κάνω τίποτα" και μου λέει "δεν πρέπει να έχεις κατάθλιψη, έγκυος είσαι". Το είχε αισθανθεί μάλλον, έχει και την εμπειρία. Μετά είδαμε ότι ήμουν».





Στη συνέχεια, η Ηρώ Πεκτέση περιέγραψε την περίοδο που διανύει με την εγκυμοσύνη της, λέγοντας: «Περιμένω αγοράκι. Είναι το πρώτο μου. Ο Νεκτάριος έχει δυο κορίτσια. Έχει ήδη τρελαθεί με το αγόρι. Κοντεύω να γεννήσω. Ήθελα να είμαι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι 35 ετών, το πάω για φυσιολογικά και βλέπουμε. Είχα σχετικά εύκολη εγκυμοσύνη. Εντάξει, είχα κάτι αναγούλες, κάτι τέτοια, δούλευα ταυτόχρονα που στη σειρά και στο θέατρο δεν το ήξερε κανείς στην αρχή, γιατί θέλαμε κιόλας να το κρατήσουμε λίγο και για μας».



Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης, πώς γνωρίστηκαν με τον σύντροφό της: «Γνωριστήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Νεκτάριο. Πολύ γρήγορα έγινε. Νομίζω ότι προτιμώ τα συμπυκνωμένα πράγματα και ότι αν κάτι λειτουργεί το καταλαβαίνω, οπότε μπαίνω σε αυτό. Ναι έχουμε μια ωραία τρέλα. Νομίζω ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ τον ήξερα. Εκείνος δεν με θυμόταν. Εγώ πηγαίνω σε μαγαζί του πάρα πολλά χρόνια. Έλεγα ωραίος αυτός ο ψηλός, αλλά ποτέ δεν είχαμε έρθει, ας πούμε, σε επικοινωνία και έγινε μετά. Μετά μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη. Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στην Πάτμο και επειδή ένα βράδυ δεν είχαμε πού να μείνουμε, δηλαδή φτάναμε 17 του μήνα και είχαμε δωμάτιο από 18 και ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε πουθενά δωμάτιο και είπε ο Νεκτάριος "θα σας φιλοξενήσω εγώ". Και μπήκαμε στο σπίτι και με είδε και τον είδα και αυτό».



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Η Ηρώ Πεκτέση αναφέρθηκε και στον αρχικό προβληματισμό της για το γεγονός ότι ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια, καθώς



Νεκτάριος Νικολόπουλος - Ηρώ Πεκτέση Στην εγκυμοσύνη της και στο σύμφωνο συμβίωσης με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο αναφέρθηκε για πρώτη φορά η Ηρώ Πεκτέση , αποκαλύπτοντας πως αρχικά μπέρδεψε τα συμπτώματα και πίστευε ότι περνούσε κατάθλιψη, καθώς δεν φανταζόταν ότι περιμένει παιδί.Η ηθοποιός ήταν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μίλησε για την εγκυμοσύνη της , τη γνωριμία με τον σύντροφό της, τη σχέση με τις δύο κόρες του και τα επόμενα σχέδιά τους.Η Ηρώ Πεκτέση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας» έκανε μεταξύ άλλων γνωστό ότι περιμένουν αγόρι, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.Αρχικά, εξήγησε ότι δεν επιδίωκε από πάντα να γίνει μητέρα, προσθέτοντας ότι ερμήνευσε λανθασμένα τα σημάδια της κόπωσης που ένιωθε, θεωρώντας ότι είχε κατάθλιψη: «Δεν είχα ποτέ τη θέληση να γίνω μαμά. Είμαι κόρη, ηθοποιός, γυναίκα, αυτά τα έχω ως ρόλους. Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου ότι ίσως θελήσω να γίνω μητέρα. Έτυχε, αλλά με προβλημάτισε το νωρίς, παρ' όλα αυτά ο Νεκτάριος με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ασφαλής, τον είδα και πώς είναι σαν μπαμπάς και με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Κάθε μέρα νιώθω ότι συντελείται μέσα στην κοιλιά μου ένα θαύμα. Σχεδόν μου ανακοίνωσε εκείνος ότι είμαι έγκυος. Ένιωθα κόπωση, δούλευα βέβαια και πάρα πολύ. Ήθελα να ξαπλώνω και να κοιμάμαι. Του έλεγα "να σου πω, πρέπει να περνάω κατάθλιψη, θέλω να κοιτάω το ταβάνι, να μην κάνω τίποτα" και μου λέει "δεν πρέπει να έχεις κατάθλιψη, έγκυος είσαι". Το είχε αισθανθεί μάλλον, έχει και την εμπειρία. Μετά είδαμε ότι ήμουν».Στη συνέχεια, η Ηρώ Πεκτέση περιέγραψε την περίοδο που διανύει με την εγκυμοσύνη της, λέγοντας: «Περιμένω αγοράκι. Είναι το πρώτο μου. Ο Νεκτάριος έχει δυο κορίτσια. Έχει ήδη τρελαθεί με το αγόρι. Κοντεύω να γεννήσω. Ήθελα να είμαι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι 35 ετών, το πάω για φυσιολογικά και βλέπουμε. Είχα σχετικά εύκολη εγκυμοσύνη. Εντάξει, είχα κάτι αναγούλες, κάτι τέτοια, δούλευα ταυτόχρονα που στη σειρά και στο θέατρο δεν το ήξερε κανείς στην αρχή, γιατί θέλαμε κιόλας να το κρατήσουμε λίγο και για μας».Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης, πώς γνωρίστηκαν με τον σύντροφό της: «Γνωριστήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Νεκτάριο. Πολύ γρήγορα έγινε. Νομίζω ότι προτιμώ τα συμπυκνωμένα πράγματα και ότι αν κάτι λειτουργεί το καταλαβαίνω, οπότε μπαίνω σε αυτό. Ναι έχουμε μια ωραία τρέλα. Νομίζω ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ τον ήξερα. Εκείνος δεν με θυμόταν. Εγώ πηγαίνω σε μαγαζί του πάρα πολλά χρόνια. Έλεγα ωραίος αυτός ο ψηλός, αλλά ποτέ δεν είχαμε έρθει, ας πούμε, σε επικοινωνία και έγινε μετά. Μετά μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη. Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στην Πάτμο και επειδή ένα βράδυ δεν είχαμε πού να μείνουμε, δηλαδή φτάναμε 17 του μήνα και είχαμε δωμάτιο από 18 και ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε πουθενά δωμάτιο και είπε ο Νεκτάριος "θα σας φιλοξενήσω εγώ". Και μπήκαμε στο σπίτι και με είδε και τον είδα και αυτό».Η Ηρώ Πεκτέση αναφέρθηκε και στον αρχικό προβληματισμό της για το γεγονός ότι ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια, καθώς έχει αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα : «Με προβλημάτισε που είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια, αλλά επειδή έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι, που παρόλο που τρέχει και εκείνος πολύ με τις δουλειές του και είναι πολύ δραστήριος, έβλεπα πόσο παρών είναι στα παιδιά του και πόσο εκεί, που ταυτόχρονα ξέρεις, το θαύμαζα αυτό. Μου άρεσε που ήταν… δηλαδή είχε περάσει ένα τεστ ότι είναι καλός μπαμπάς. Έχω πολύ καλή σχέση με τις κόρες του, είμαστε καλά. Τώρα περιμένουν το αδερφάκι».



Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι δεν έχει παντρευτεί ακόμα με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, καθώς όπως είπε, έχει γίνει πρόταση γάμου και έχουν προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, δεν έχουμε παντρευτεί. Σιγά σιγά θα γίνει κι αυτό. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα. Φοράω το δαχτυλίδι, αλλά δεν του έχω απαντήσει».