Βίκυ Καγιά: Υπήρχαν δύο σοβαροί λόγοι που σταμάτησα από την τηλεόραση, δεν ήθελα ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω
Βίκυ Καγιά: Υπήρχαν δύο σοβαροί λόγοι που σταμάτησα από την τηλεόραση, δεν ήθελα ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω
Τώρα είμαι σε καλύτερο σημείο, το έχω ξεπεράσει, πρόσθεσε το μοντέλο και παρουσιάστρια
Δύο λόγοι οδήγησαν τη Βίκυ Καγιά στην απόφαση να απομακρυνθεί από την τηλεόραση. Το μοντέλο και παρουσιάστρια εξήγησε ότι ήθελε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και ότι ένιωσε την ανάγκη να βρει ξανά τον εαυτό της. Αν και υπήρξε στιγμή που δεν μπορούσε ούτε να βλέπει τηλεόραση, πλέον θεωρεί πως η διάθεσή της έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και αρχικά επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να δέχεται πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Συγκριμένα ανέφερε: «Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις και όλα αυτά. Δεν είναι το στυλ μου. Όταν θα γίνει κάτι, αν και εφόσον, το οποίο μου πηγαίνει και όντως μπορεί να γίνει και από τις δύο μεριές, τότε θα το πω. Αλλιώς τι να πω; Τι μου είπαν και τι δεν μου είπαν; Και πώς είπαμε, τι δεν συμφωνήσαμε και τι συμφωνήσαμε; Το βρίσκω λίγο χαζό».
Στη συνέχεια, θέλησε να αποσαφηνίσει τους λόγους πίσω από την τηλεοπτική της αποχή. Ένας από αυτούς ήταν η ανάγκη τη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, καθώς είχε επενδύσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς της στα πρότζεκτ που παρουσίαζε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 15:00
«Υπάρχουν δύο λόγοι πολύ σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση και δεν ήθελα – ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Τώρα είμαι σε καλύτερο σημείο. Το έχω ξεπεράσει. Πρώτον, ο προσωπικός μου χρόνος με την οικογένειά μου ήταν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο για μένα, γιατί έδωσα πολύ από την ενέργειά μου, από το πάθος μου και από τη ζωή μου για να χτίσω αυτό το πράγμα που είχα αναλάβει και να το κάνω σωστά. Το GNTM, Shopping Star», σημείωσε.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ένας ακόμη λόγος που την οδήγησε στην αποχώρησή της από την τηλεόραση ήταν το τοξικό και άδικο εργασιακό περιβάλλον, εξαιτίας του οποίου, όπως είπε, κόντεψε να χάσει τον εαυτό της. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Έδωσα πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το πράγμα, αλλά δευτερευόντως ήταν το κλίμα τοξικό και άδικο και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Και καμία δουλειά και κανένα χρηματικό ποσό και κανένας τηλεοπτικός χρόνος δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκριθεί. Το να χάνεις τον εαυτό σου. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι “ναι, αλλά ρε παιδί μου, άφησες όλο αυτό” και αυτό μπορεί να είναι αδυναμία. Κι όμως είναι δύναμη να σηκωθείς, να φύγεις από κάτι που κάνεις καλά, αγαπάς πολύ, πάει πολύ καλά και λες “τώρα εγώ το αφήνω γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου”. Γιατί αν δε βρεις τον εαυτό σου, αν δεν βρεις αυτό που είσαι πραγματικά και χαθείς μέσα σε αυτό, τελικά δεν έχεις τίποτα. Ούτε στην οικογένειά σου ούτε στη δουλειά σου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και αρχικά επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να δέχεται πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Συγκριμένα ανέφερε: «Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις και όλα αυτά. Δεν είναι το στυλ μου. Όταν θα γίνει κάτι, αν και εφόσον, το οποίο μου πηγαίνει και όντως μπορεί να γίνει και από τις δύο μεριές, τότε θα το πω. Αλλιώς τι να πω; Τι μου είπαν και τι δεν μου είπαν; Και πώς είπαμε, τι δεν συμφωνήσαμε και τι συμφωνήσαμε; Το βρίσκω λίγο χαζό».
Στη συνέχεια, θέλησε να αποσαφηνίσει τους λόγους πίσω από την τηλεοπτική της αποχή. Ένας από αυτούς ήταν η ανάγκη τη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, καθώς είχε επενδύσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς της στα πρότζεκτ που παρουσίαζε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 15:00
«Υπάρχουν δύο λόγοι πολύ σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση και δεν ήθελα – ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Τώρα είμαι σε καλύτερο σημείο. Το έχω ξεπεράσει. Πρώτον, ο προσωπικός μου χρόνος με την οικογένειά μου ήταν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο για μένα, γιατί έδωσα πολύ από την ενέργειά μου, από το πάθος μου και από τη ζωή μου για να χτίσω αυτό το πράγμα που είχα αναλάβει και να το κάνω σωστά. Το GNTM, Shopping Star», σημείωσε.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ένας ακόμη λόγος που την οδήγησε στην αποχώρησή της από την τηλεόραση ήταν το τοξικό και άδικο εργασιακό περιβάλλον, εξαιτίας του οποίου, όπως είπε, κόντεψε να χάσει τον εαυτό της. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Έδωσα πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το πράγμα, αλλά δευτερευόντως ήταν το κλίμα τοξικό και άδικο και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Και καμία δουλειά και κανένα χρηματικό ποσό και κανένας τηλεοπτικός χρόνος δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκριθεί. Το να χάνεις τον εαυτό σου. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι “ναι, αλλά ρε παιδί μου, άφησες όλο αυτό” και αυτό μπορεί να είναι αδυναμία. Κι όμως είναι δύναμη να σηκωθείς, να φύγεις από κάτι που κάνεις καλά, αγαπάς πολύ, πάει πολύ καλά και λες “τώρα εγώ το αφήνω γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου”. Γιατί αν δε βρεις τον εαυτό σου, αν δεν βρεις αυτό που είσαι πραγματικά και χαθείς μέσα σε αυτό, τελικά δεν έχεις τίποτα. Ούτε στην οικογένειά σου ούτε στη δουλειά σου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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