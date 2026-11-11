Ο Κορεάτης που έγινε viral τραγουδώντας Λιόλιου αποκάλυψε πώς αγάπησε την ελληνική μουσική - Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσε το «Δώδεκα»
Ο Κορεάτης που έγινε viral τραγουδώντας Λιόλιου αποκάλυψε πώς αγάπησε την ελληνική μουσική - Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσε το «Δώδεκα»
«Δεν περίμενα τόση ανταπόκριση», λέει ο 39χρονος που στο παρελθόν είχε βρεθεί στην Ελλάδα
Την ιστορία πίσω από την αγάπη του για την ελληνική μουσική αποκάλυψε ο 39χρονος Κορεάτης Τεαχόνγκ Κιμ , ο οποίος έγινε viral στο TikTok τις προηγούμενες ημέρες όταν δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τραγουδά την επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», μέσα στο αυτοκίνητό του.
Όπως αποκάλυψε ο 39χρονος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 όλα άρχισαν όταν φίλοι του από την Ελλάδα τού έβαλαν να ακούσει το τραγούδι «Δώδεκα» που στο παρελθόν ερμήνευσε η Άννα Βίσση.
«Επισκέφτηκα την Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια. Έχω φίλους εκεί. Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο YouTube και στη συνέχεια η πλατφόρμα μού πρότεινε κάποια άλλα τραγούδια», είπε αρχικά.
Ο ίδιος ενθουσιάστηκε και προσπάθησε να τραγουδήσει το «Δώδεκα», παρά τη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας.
Έκτοτε, συνέχισε να ακούει ελληνική μουσική, ανακαλύπτοντας και άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Κατερίνα Λιόλιου.
Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο στο οποίο ερμηνεύει την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» τράβηξε την προσοχή ακόμη και της ίδιας της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία το έκανε repost στον λογαριασμό της.
«Δεν περίμενα τόση ανταπόκριση από Ελλάδα και Κύπρο», ομολόγησε.
Όπως αποκάλυψε ο 39χρονος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 όλα άρχισαν όταν φίλοι του από την Ελλάδα τού έβαλαν να ακούσει το τραγούδι «Δώδεκα» που στο παρελθόν ερμήνευσε η Άννα Βίσση.
«Επισκέφτηκα την Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια. Έχω φίλους εκεί. Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο YouTube και στη συνέχεια η πλατφόρμα μού πρότεινε κάποια άλλα τραγούδια», είπε αρχικά.
Ο ίδιος ενθουσιάστηκε και προσπάθησε να τραγουδήσει το «Δώδεκα», παρά τη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας.
Έκτοτε, συνέχισε να ακούει ελληνική μουσική, ανακαλύπτοντας και άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Κατερίνα Λιόλιου.
Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο στο οποίο ερμηνεύει την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» τράβηξε την προσοχή ακόμη και της ίδιας της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία το έκανε repost στον λογαριασμό της.
«Δεν περίμενα τόση ανταπόκριση από Ελλάδα και Κύπρο», ομολόγησε.
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