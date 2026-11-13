Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Οι σκηνές δράσης δεν είναι πια τόσο εύκολες όσο ήταν πριν από 40 χρόνια
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Οι σκηνές δράσης δεν είναι πια τόσο εύκολες όσο ήταν πριν από 40 χρόνια
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», ο 79χρονος ηθοποιός αστειεύτηκε επίσης για τις αλλαγές που φέρνει το πέρασμα του χρόνου
Σε μια χιουμοριστική παραδοχή για την ηλικία του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον στα γυρίσματα προχώρησε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος αναγνωρίζει ότι οι απαιτητικές σκηνές δράσης δεν είναι τόσο εύκολες όσο στο παρελθόν.
Ο 79χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», όπου επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται στα σκαριά συνέχειες των ταινιών «Predator», «Conan the Barbarian» και «Commando», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα τον κινηματογράφο.
«Θα σας πω ένα πράγμα. Όλες αυτές οι σκηνές δράσης, οι ξιφομαχίες, η ιππασία και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι πια τόσο εύκολα όσο ήταν πριν από 40 χρόνια», τόνισε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Ο Σβαρτσενέγκερ δεν έχασε, πάντως, την ευκαιρία να αστειευτεί με τις αλλαγές που φέρνει το πέρασμα του χρόνου.
«Μεγαλώνεις και επιβραδύνεις λίγο. Όχι πολύ, αλλά πάντως επιβραδύνεις. Έχω φτάσει πια σε μια ηλικία που χρειάζομαι μιάμιση ώρα για να παρακολουθήσω την εκπομπή "60 Minutes"», είπε, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο της αμερικανικής ενημερωτικής εκπομπής, που σημαίνει «60 λεπτά». «Τα πράγματα πραγματικά έχουν αρχίσει να πηγαίνουν πιο αργά», πρόσθεσε.
Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 80, ο Σβαρτσενέγκερ δεν δείχνει διατεθειμένος ούτε να αποσυρθεί από την υποκριτική ούτε να εγκαταλείψει τις καθημερινές προπονήσεις του. Η φυσική του κατάσταση αποτέλεσε, μάλιστα, αντικείμενο συζήτησης με τον Τζίμι Κίμελ. «Άγγιξα το σώμα σου όταν βγήκες στη σκηνή. Παραμένει σκληρό σαν πέτρα», του είπε ο παρουσιαστής.
«Μου αρέσει ο τρόπος που με αγγίζεις», απάντησε πονηρά ο ηθοποιός, προκαλώντας γέλια. Ο παρουσιαστής δήλωσε ότι, παρότι «απόλαυσε» την εμπειρία, αισθάνθηκε κάπως αμήχανα. «Φαντάζομαι ότι σε όλη σου τη ζωή, επειδή έχεις αυτό το απίστευτο σώμα, που το έχεις αποκτήσει με τόσο σκληρή δουλειά, οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να σε αγγίζουν χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό», σχολίασε.
«Είμαι στον παράδεισο», απάντησε αστειευόμενος ο Σβαρτσενέγκερ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου. «Σε πόσους ανθρώπους δεν αρέσει να τους αγγίζουν; Πηγαίνω στο γυμναστήριο και με αγγίζουν συνέχεια, κάτι που για μένα είναι απολύτως εντάξει».
Ο 79χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», όπου επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται στα σκαριά συνέχειες των ταινιών «Predator», «Conan the Barbarian» και «Commando», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα τον κινηματογράφο.
«Θα σας πω ένα πράγμα. Όλες αυτές οι σκηνές δράσης, οι ξιφομαχίες, η ιππασία και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι πια τόσο εύκολα όσο ήταν πριν από 40 χρόνια», τόνισε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Ο Σβαρτσενέγκερ δεν έχασε, πάντως, την ευκαιρία να αστειευτεί με τις αλλαγές που φέρνει το πέρασμα του χρόνου.
«Μεγαλώνεις και επιβραδύνεις λίγο. Όχι πολύ, αλλά πάντως επιβραδύνεις. Έχω φτάσει πια σε μια ηλικία που χρειάζομαι μιάμιση ώρα για να παρακολουθήσω την εκπομπή "60 Minutes"», είπε, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο της αμερικανικής ενημερωτικής εκπομπής, που σημαίνει «60 λεπτά». «Τα πράγματα πραγματικά έχουν αρχίσει να πηγαίνουν πιο αργά», πρόσθεσε.
Arnold Schwarzenegger opened up about being an action star at 79, explaining that stunts aren’t as ‘easy’ as they used to be. https://t.co/cd3FyUAwOd— Entertainment Weekly (@EW) November 12, 2026
«Μου αρέσει ο τρόπος που με αγγίζεις», απάντησε πονηρά ο ηθοποιός, προκαλώντας γέλια. Ο παρουσιαστής δήλωσε ότι, παρότι «απόλαυσε» την εμπειρία, αισθάνθηκε κάπως αμήχανα. «Φαντάζομαι ότι σε όλη σου τη ζωή, επειδή έχεις αυτό το απίστευτο σώμα, που το έχεις αποκτήσει με τόσο σκληρή δουλειά, οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να σε αγγίζουν χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό», σχολίασε.
«Είμαι στον παράδεισο», απάντησε αστειευόμενος ο Σβαρτσενέγκερ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου. «Σε πόσους ανθρώπους δεν αρέσει να τους αγγίζουν; Πηγαίνω στο γυμναστήριο και με αγγίζουν συνέχεια, κάτι που για μένα είναι απολύτως εντάξει».
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