Ο Ακύλας τραγούδησε Άννα Βίσση, δείτε βίντεο από την ερμηνεία του «Προτιμώ»
Ο Ακύλας τραγούδησε Άννα Βίσση, δείτε βίντεο από την ερμηνεία του «Προτιμώ»
Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2015, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα
Άννα Βίσση τραγούδησε ο Ακύλας, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media, ερμηνεύοντας το «Προτιμώ».
Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο, επέλεξε το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2015, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε κυπριακή εκπομπή.
Ο Ακύλας, σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, πήγε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Casa de Mikel», το επεισόδιο της οποίας θα προβληθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και για να δώσει μία γεύση στους θαυμαστές του από όσα θα παρακολουθήσουν, επέλεξε να μοιραστεί μαζί τους το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο, επέλεξε το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2015, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε κυπριακή εκπομπή.
Ο Ακύλας, σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, πήγε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Casa de Mikel», το επεισόδιο της οποίας θα προβληθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και για να δώσει μία γεύση στους θαυμαστές του από όσα θα παρακολουθήσουν, επέλεξε να μοιραστεί μαζί τους το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα