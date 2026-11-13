Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη και να πορευόμαστε μαζί στη ζωή
Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη και να πορευόμαστε μαζί στη ζωή
Η ηθοποιός αποκάλυψε πώς το σκάφος του συντρόφου της υπέστη ζημιές - «Είμαστε στενοχωρημένοι», είπε
Καλύτερη αισθάνεται η Κατερίνα Γερονικολού πως θέλει να γίνεται στο πλευρό του Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο επιθυμεί να πορεύεται πάντα μαζί στη ζωή, όπως εξομολογήθηκε.
Η ηθοποιός επισήμανε πως τα χρόνια της κοινής τους πορείας μαρτυρούν πολλά για τη σχέση τους, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχει δίπλα της. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε παράλληλα στις βόλτες που κάνουν με το σκάφος του ηθοποιού, αποκαλύπτοντας πως υπέστη ζημιές πρόσφατα, γεγονός που τους έχει στενοχωρήσει.
«Είμαστε παραπάνω από 8 χρόνια μαζί. Και μόνο τα χρόνια, έτσι όπως το ακούω, δείχνουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, εννοείται», είπε αρχικά η Κατερίνα Γερονικολού για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί είναι ο άνθρωπός της, δήλωσε: «Θα μπορούσα να πω πολλά. Θα μόνο ότι ξέρω ποιον έχω απέναντί μου και αυτό που έχω απέναντί μου με εμπνέει και με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη και δίπλα του, να πορευόμαστε μαζί στη ζωή», πρόσθέτοντας πως είναι πολύ καλός επαγγελματίας και πως αισθάνεται ασφάλεια όταν δουλεύει μαζί του.
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός ρωτήθηκε εάν συνοδεύει τον αγαπημένο της όταν πηγαίνει για ψάρεμα και επισήμανε πως, παρόλο που δεν τον αφήνει να πηγαίνει μόνος του, δεν τον ακολουθεί, καθώς η διαδικασία κρατάει πολλές ώρες και δεν αισθάνεται πως χρειάζεται απεγνωσμένα να περάσει χρόνο μαζί του εφόσον δουλεύουν και μαζί. Παρόλα αυτά, πάντοτε πηγαίνει μαζί του κάποιος φίλος του. «Δεν έχει τελειωμό αυτό που κάνει. Ξεκινάει από τις 5 το πρωί μέχρι να βραδιάσει», είπε.
Αμέσως μετά, η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για το ατύχημα που προκάλεσε ζημιές στο σκάφος του Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Είχε και ένα ατύχημα με το σκάφος του, έπεσε στα βράχια και τώρα είμαστε στεναχωρημένοι. Ήταν παρκαρισμένο. Απλά είχε πάρα πολύ κακό καιρό απροειδοποίητα. Και χτύπησε. Έχει κάποιες ζημιές και είμαστε λίγο τώρα...».
«Ευτυχώς που ήρθα εγώ σήμερα και όχι ο Γιάννης, γιατί νομίζω ότι δεν θα ερχότανε. Την Τρίτη το έμαθε, στα γενέθλια της κόρης του», συμπλήρωσε με χιούμορ.
Η ηθοποιός επισήμανε πως τα χρόνια της κοινής τους πορείας μαρτυρούν πολλά για τη σχέση τους, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχει δίπλα της. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε παράλληλα στις βόλτες που κάνουν με το σκάφος του ηθοποιού, αποκαλύπτοντας πως υπέστη ζημιές πρόσφατα, γεγονός που τους έχει στενοχωρήσει.
«Είμαστε παραπάνω από 8 χρόνια μαζί. Και μόνο τα χρόνια, έτσι όπως το ακούω, δείχνουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, εννοείται», είπε αρχικά η Κατερίνα Γερονικολού για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί είναι ο άνθρωπός της, δήλωσε: «Θα μπορούσα να πω πολλά. Θα μόνο ότι ξέρω ποιον έχω απέναντί μου και αυτό που έχω απέναντί μου με εμπνέει και με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη και δίπλα του, να πορευόμαστε μαζί στη ζωή», πρόσθέτοντας πως είναι πολύ καλός επαγγελματίας και πως αισθάνεται ασφάλεια όταν δουλεύει μαζί του.
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός ρωτήθηκε εάν συνοδεύει τον αγαπημένο της όταν πηγαίνει για ψάρεμα και επισήμανε πως, παρόλο που δεν τον αφήνει να πηγαίνει μόνος του, δεν τον ακολουθεί, καθώς η διαδικασία κρατάει πολλές ώρες και δεν αισθάνεται πως χρειάζεται απεγνωσμένα να περάσει χρόνο μαζί του εφόσον δουλεύουν και μαζί. Παρόλα αυτά, πάντοτε πηγαίνει μαζί του κάποιος φίλος του. «Δεν έχει τελειωμό αυτό που κάνει. Ξεκινάει από τις 5 το πρωί μέχρι να βραδιάσει», είπε.
Αμέσως μετά, η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για το ατύχημα που προκάλεσε ζημιές στο σκάφος του Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Είχε και ένα ατύχημα με το σκάφος του, έπεσε στα βράχια και τώρα είμαστε στεναχωρημένοι. Ήταν παρκαρισμένο. Απλά είχε πάρα πολύ κακό καιρό απροειδοποίητα. Και χτύπησε. Έχει κάποιες ζημιές και είμαστε λίγο τώρα...».
«Ευτυχώς που ήρθα εγώ σήμερα και όχι ο Γιάννης, γιατί νομίζω ότι δεν θα ερχότανε. Την Τρίτη το έμαθε, στα γενέθλια της κόρης του», συμπλήρωσε με χιούμορ.
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