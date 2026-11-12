Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εργαζόμουν, ασχέτως με το τι λέει ο καθένας, έκανα εξωτερικά ρεπορτάζ, μοντάζ, δοκιμάστηκα σε πάρα πολλές στήλες





Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διευκρίνισε πως προς το παρόν δεν έχει κάνει συζητήσεις. Δεν απέκλεισε ωστόσο, το ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά στο τιμόνι μιας πρωινής εκπομπής, είτε καθημερινής είτε του Σαββατοκύριακου. « Είμαι ανοιχτή και στα δύο » απάντησε σχετικά.



Τέλος, η παρουσιάστρια ρωτήθηκε και για τις πληροφορίες γύρω από την πιθανή επιστροφή του «Dancing with the Stars», εκφράζοντας θετική άποψη για το πρότζεκτ: « Κάτι πήρε το αυτί μου γι’ αυτό, τον Μάρτιο. Ωραίο ακούγεται. Λαμπερό ». Όταν οι δημοσιογράφοι θέλησαν να μάθουν αν της έχει γίνει πρόταση να αναλάβει την παρουσίαση, εκείνη απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: « Δεν έχω κάτι να πω. Απλά το άκουσα ».

Στην επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου , τονίζοντας πως εργάστηκε σε διαφορετικά πόστα, από τα εξωτερικά ρεπορτάζ και το μοντάζ μέχρι τη συμμετοχή της σε διαφορετικές στήλες.Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και μιλώντας για την κριτική που δεχόταν όταν δούλευε στην τηλεόραση, εξήγησε ότι η εμπειρία που απέκτησε με τον καιρό τη βοήθησε να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να μην επηρεάζεται τόσο από όσα άκουγε.Παράλληλα, τόνισε ότι παρά τα σχόλια ορισμένων, έχει εργαστεί σε πολλά και διαφορετικά πόστα: «Στο ξεκίνημα της δουλειάς μου ήμουν, λογικό, άπειρη. Καθώς περνούσε ο καιρός, όμως, είχα έναν μηχανισμό και επειδή εργαζόμουν, ασχέτως τι μπορεί να λέει ο καθένας, έκανα πολλά πράγματα: εξωτερικά ρεπορτάζ, μοντάζ. Έκανα ταξιδιωτικά. Δοκιμάστηκα σε πάρα πολλές στήλες. Δούλευα το μέσα μου, το αν εγώ αξίζω γι’ αυτό που κάνω. Όταν λοιπόν το δούλεψα, δεν με αφορούσε τι έλεγαν. Όσο δεν το δούλευα και ένιωθα ότι μπορεί κάποιο σχόλιο να έχει υπόσταση, με ενοχλούσε».