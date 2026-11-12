Η Αριάνα Γκράντε έκανε την πρώτη κοινή, δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Η Αριάνα Γκράντε έκανε την πρώτη κοινή, δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια και ο πρώην χορευτής της, Ρίκι Άλβαρεζ φωτογραφήθηκαν μαζί σε πρεμιέρα ταινίας στη Νέα Υόρκη
Την πρώτη τους κοινή, δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Αριάνα Γκράντε και ο σύντροφός της Ρίκι Άλβαρεζ στη Νέα Υόρκη.
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα φόρεμα σε λευκές και ανοιχτές γκρι αποχρώσεις, με φλοράλ λεπτομέρειες στο επάνω μέρος και αέρινο τελείωμα. Η Γκράντε είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, τον οποίο διακόσμησε με έναν λευκό φιόγκο. Ο πρώην χορευτής και σύντροφός της εμφανίστηκε με μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους, ενώ αντάλλασσαν χαμόγελα. Λίγο πριν από την κοινή εμφάνισή τους, ο Άλβαρεζ είχε δημοσιεύσει σε Instagram story μια selfie στην οποία εμφανίζονταν χαμογελαστοί, με την Γκράντε να έχει περάσει το χέρι της γύρω από το μπράτσο του. «Fockers», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, κάνοντας αναφορά στην ταινία.
Οι φήμες ότι οι δύο τους είχαν επανασυνδεθεί άρχισαν να κυκλοφορούν τον Ιούνιο, όταν εθεάθησαν να γευματίζουν μαζί στο Όστιν του Τέξας. Τον Αύγουστο, η Γκράντε έδωσε νέα τροφή στα σχετικά δημοσιεύματα, καθώς συμπεριέλαβε αρκετές κοινές φωτογραφίες τους σε ανάρτησή της στο Instagram.
Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν εκείνος εργαζόταν ως ένας από τους χορευτές της κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Honeymoon Tour», από το 2014 έως το 2015. Ξεκίνησαν να έχουν σχέση τον Απρίλιο του 2015, ωστόσο χώρισαν τον Ιούλιο του 2016.
Φωτογραφίες: Reuters
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα φόρεμα σε λευκές και ανοιχτές γκρι αποχρώσεις, με φλοράλ λεπτομέρειες στο επάνω μέρος και αέρινο τελείωμα. Η Γκράντε είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, τον οποίο διακόσμησε με έναν λευκό φιόγκο. Ο πρώην χορευτής και σύντροφός της εμφανίστηκε με μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους, ενώ αντάλλασσαν χαμόγελα. Λίγο πριν από την κοινή εμφάνισή τους, ο Άλβαρεζ είχε δημοσιεύσει σε Instagram story μια selfie στην οποία εμφανίζονταν χαμογελαστοί, με την Γκράντε να έχει περάσει το χέρι της γύρω από το μπράτσο του. «Fockers», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, κάνοντας αναφορά στην ταινία.
Οι φήμες ότι οι δύο τους είχαν επανασυνδεθεί άρχισαν να κυκλοφορούν τον Ιούνιο, όταν εθεάθησαν να γευματίζουν μαζί στο Όστιν του Τέξας. Τον Αύγουστο, η Γκράντε έδωσε νέα τροφή στα σχετικά δημοσιεύματα, καθώς συμπεριέλαβε αρκετές κοινές φωτογραφίες τους σε ανάρτησή της στο Instagram.
Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν εκείνος εργαζόταν ως ένας από τους χορευτές της κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Honeymoon Tour», από το 2014 έως το 2015. Ξεκίνησαν να έχουν σχέση τον Απρίλιο του 2015, ωστόσο χώρισαν τον Ιούλιο του 2016.
Φωτογραφίες: Reuters
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