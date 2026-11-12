Γιάννης Σπαλιάρας: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά για την πρόταση γάμου, μέχρι και υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα

. Δηλαδή τύπου υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα, μέχρι μόνοι μας σε μία παραλία. Έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα από το μυαλό μου».







Νωρίτερα, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε ότι η σύντροφός του μετά το πρόσφατο ταξίδι της στην Ελλάδα που διήρκεσε δέκα ημέρες, επέστρεψε στη χώρα της, με το μοντέλο να εξηγεί ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μετακομίσει μόνα κοντά του: « Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση, περνάω πολύ ωραία, έφυγε το κορίτσι δυστυχώς πριν από δύο μέρες, αλλά δέκα μέρες που ήταν εδώ περάσαμε μαγικά, πάρα πολύ ωραία. Η σχέση μας είναι δύο μήνες, αλλά από την πρώτη στιγμή συζητάγαμε και σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα ».