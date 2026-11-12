Γιάννης Σπαλιάρας: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά για την πρόταση γάμου, μέχρι και υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα
Γιάννης Σπαλιάρας: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά για την πρόταση γάμου, μέχρι και υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα
Σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα, είπε το μοντέλο για τη σύντροφό του από τη Γεωργία
Τα σχέδια που έχει κάνει για μια πιθανή πρόταση γάμου μοιράστηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, αναφέροντας πως έχει φανταστεί ακόμη και μια υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα.
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, μιλώντας τόσο για την 28χρονη σύντροφό του από τη Γεωργία, που είναι μαζί τους τελευταίους δύο μήνες, όσο και για τον τρόπο που έχει ονειρευτεί να κάνει πρόταση γάμου.
Ο Γιάννης Σπαλιάρας δέχτηκε ερώτηση από δημοσιογράφο σχετικά με το σκηνικό, χωρίς να προσδιορίζει εάν οι ιδέες του αφορούν στη σχέση που έχει αυτή την περίοδο ή του φαίνονται γενικότερα ενδιαφέρουσες. Πιο αναλυτικά, το μοντέλο απάντησε: «Έχω σκεφτεί πάρα πολλά για την πρόταση γάμου. Δηλαδή τύπου υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα, μέχρι μόνοι μας σε μία παραλία. Έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα από το μυαλό μου».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε ότι η σύντροφός του μετά το πρόσφατο ταξίδι της στην Ελλάδα που διήρκεσε δέκα ημέρες, επέστρεψε στη χώρα της, με το μοντέλο να εξηγεί ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μετακομίσει μόνα κοντά του: «Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση, περνάω πολύ ωραία, έφυγε το κορίτσι δυστυχώς πριν από δύο μέρες, αλλά δέκα μέρες που ήταν εδώ περάσαμε μαγικά, πάρα πολύ ωραία. Η σχέση μας είναι δύο μήνες, αλλά από την πρώτη στιγμή συζητάγαμε και σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα».
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, μιλώντας τόσο για την 28χρονη σύντροφό του από τη Γεωργία, που είναι μαζί τους τελευταίους δύο μήνες, όσο και για τον τρόπο που έχει ονειρευτεί να κάνει πρόταση γάμου.
Ο Γιάννης Σπαλιάρας δέχτηκε ερώτηση από δημοσιογράφο σχετικά με το σκηνικό, χωρίς να προσδιορίζει εάν οι ιδέες του αφορούν στη σχέση που έχει αυτή την περίοδο ή του φαίνονται γενικότερα ενδιαφέρουσες. Πιο αναλυτικά, το μοντέλο απάντησε: «Έχω σκεφτεί πάρα πολλά για την πρόταση γάμου. Δηλαδή τύπου υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα, μέχρι μόνοι μας σε μία παραλία. Έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα από το μυαλό μου».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε ότι η σύντροφός του μετά το πρόσφατο ταξίδι της στην Ελλάδα που διήρκεσε δέκα ημέρες, επέστρεψε στη χώρα της, με το μοντέλο να εξηγεί ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μετακομίσει μόνα κοντά του: «Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση, περνάω πολύ ωραία, έφυγε το κορίτσι δυστυχώς πριν από δύο μέρες, αλλά δέκα μέρες που ήταν εδώ περάσαμε μαγικά, πάρα πολύ ωραία. Η σχέση μας είναι δύο μήνες, αλλά από την πρώτη στιγμή συζητάγαμε και σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα».
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