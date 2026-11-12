Το ευχαριστώ της Δήμητρας Αλεξανδράκη στην Ιωάννα Τούνη για «το Παρίσι με την κολλητή»: Ήθελα απλώς να κρατήσει λίγο ακόμα
Το ευχαριστώ της Δήμητρας Αλεξανδράκη στην Ιωάννα Τούνη για «το Παρίσι με την κολλητή»: Ήθελα απλώς να κρατήσει λίγο ακόμα
«Mου είχε λείψει αυτό το γέλιο που μας πιάνει με το παραμικρό» γράφει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το reunion με την Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι
Με μια ανάρτηση που συνοδεύτηκε από φωτογραφίες και βίντεο από το Παρίσι εξέφρασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη το ευχαριστώ της στην Ιωάννα Τούνη με την οποία έκαναν reunion στη γαλλική πρωτεύουσα.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δήμητρα Αλεξανδράκη «Παρίσι με την κολλητή μου, μετά από τόσο καιρό».
Περιγράφοντας τι συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα στο Παρίσι, η Δήμητρα Αλεξανδράκη συμπληρώνει «μου είχε λείψει αυτό το γέλιο που μας πιάνει με το παραμικρό και οι κουβέντες μας που ξεκινάνε στο πρωινό με τσάι και συνεχίζονται μέχρι το βραδινό με σαμπάνια. 🥂».
«Ανάμεσα στις βόλτες, στα φώτα του Παρισιού και στα «κάτσε, να σου πω κι αυτό», ήθελα απλώς να κρατήσει λίγο ακόμα. Ήταν μαγικά @j.touni μου 🥹🥲🙏🏽💞 Σε ευχαριστώ για όλα 🙏🏽🙏🏽» καταλήγει στην ανάρτησή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δήμητρα Αλεξανδράκη «Παρίσι με την κολλητή μου, μετά από τόσο καιρό».
Περιγράφοντας τι συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα στο Παρίσι, η Δήμητρα Αλεξανδράκη συμπληρώνει «μου είχε λείψει αυτό το γέλιο που μας πιάνει με το παραμικρό και οι κουβέντες μας που ξεκινάνε στο πρωινό με τσάι και συνεχίζονται μέχρι το βραδινό με σαμπάνια. 🥂».
«Ανάμεσα στις βόλτες, στα φώτα του Παρισιού και στα «κάτσε, να σου πω κι αυτό», ήθελα απλώς να κρατήσει λίγο ακόμα. Ήταν μαγικά @j.touni μου 🥹🥲🙏🏽💞 Σε ευχαριστώ για όλα 🙏🏽🙏🏽» καταλήγει στην ανάρτησή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
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