Κρις Τζένερ για τα 46α γενέθλια του συντρόφου της: Νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου, σ' αγαπώ μωρό μου
Κρις Τζένερ για τα 46α γενέθλια του συντρόφου της: Νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου, σ' αγαπώ μωρό μου
Η 71χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram - Είναι μαζί από το 2014
Τα 46α γενέθλια του επί χρόνια συντρόφου της, Κόρεϊ Γκαμπλ γιόρτασε η Κρις Τζένερ, δημοσιεύοντας μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες στα social media.
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η 71χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε στο Instagram τα τρυφερά στιγμιότυπα, δηλώνοντας πως αισθάνεται τυχερή που βρίσκεται στη ζωή της, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της για εκείνον.
«Χρόνια πολλά στον έρωτά μου, @coreygamble. Νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα και για όλους εμάς, κάθε μέρα», έγραψε αρχικά η Τζένερ και πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για εμάς, για την αγάπη που μας δίνεις, για το γέλιο και τη χαρά που φέρνεις και που κάνεις ακόμη και τις πιο συνηθισμένες στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Σε αγαπώ, μωρό μου!!!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε τα γενέθλιά της και η Κρις Τζένερ. Ο Γκαμπλ της ευχήθηκε δημόσια αποκαλώντας τη «γυναικούλα του», αναζωπυρώνοντας τα σενάρια περί κρυφού γάμου, φήμες που κυκλοφορούν ανά διαστήματα στα δώδεκα χρόνια κοινής τους πορείας.
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έγραψε συγκεκριμένα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο προφίλ του: «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στο ιερό δισκοπότηρο. Σε αγαπώ για πάντα. Συνέχισε να είσαι υπέροχη. Είσαι η καλύτερη μητέρα, η πιο αγαπημένη και γλυκιά για όλα σου τα παιδιά και αισθάνομαι ευλογημένος που σε έχω στη ζωή μου, γυναικούλα μου. Εύχομαι να έχουμε πολλά ακόμη υπέροχα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ». Η Τζένερ απάντησε στα σχόλια, γράφοντας «σε αγαπώ».
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η 71χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε στο Instagram τα τρυφερά στιγμιότυπα, δηλώνοντας πως αισθάνεται τυχερή που βρίσκεται στη ζωή της, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της για εκείνον.
«Χρόνια πολλά στον έρωτά μου, @coreygamble. Νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα και για όλους εμάς, κάθε μέρα», έγραψε αρχικά η Τζένερ και πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για εμάς, για την αγάπη που μας δίνεις, για το γέλιο και τη χαρά που φέρνεις και που κάνεις ακόμη και τις πιο συνηθισμένες στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Σε αγαπώ, μωρό μου!!!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε τα γενέθλιά της και η Κρις Τζένερ. Ο Γκαμπλ της ευχήθηκε δημόσια αποκαλώντας τη «γυναικούλα του», αναζωπυρώνοντας τα σενάρια περί κρυφού γάμου, φήμες που κυκλοφορούν ανά διαστήματα στα δώδεκα χρόνια κοινής τους πορείας.
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, έγραψε συγκεκριμένα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο προφίλ του: «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στο ιερό δισκοπότηρο. Σε αγαπώ για πάντα. Συνέχισε να είσαι υπέροχη. Είσαι η καλύτερη μητέρα, η πιο αγαπημένη και γλυκιά για όλα σου τα παιδιά και αισθάνομαι ευλογημένος που σε έχω στη ζωή μου, γυναικούλα μου. Εύχομαι να έχουμε πολλά ακόμη υπέροχα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ». Η Τζένερ απάντησε στα σχόλια, γράφοντας «σε αγαπώ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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