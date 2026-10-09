Δανάη Παππά: Το επάγγελμά μας έχει μεγάλη αστάθεια, αγωνιάς για το επόμενο τηλεφώνημα, σαν να περιμένεις μήνυμα από πρώην
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Δανάη Παππά Καριέρα

Δανάη Παππά: Το επάγγελμά μας έχει μεγάλη αστάθεια, αγωνιάς για το επόμενο τηλεφώνημα, σαν να περιμένεις μήνυμα από πρώην

Η ηθοποιός μίλησε σε συνέντευξή της για την επαγγελματική της πορεία και τη σημασία της επιτυχίας

Δανάη Παππά: Το επάγγελμά μας έχει μεγάλη αστάθεια, αγωνιάς για το επόμενο τηλεφώνημα, σαν να περιμένεις μήνυμα από πρώην
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Στην επαγγελματική ανασφάλεια που βιώνουν οι ηθοποιοί αναφέρθηκε η Δανάη Παππά, περιγράφοντας τις έντονες εναλλαγές ανάμεσα στις περιόδους συνεχούς δουλειάς και εκείνες της αβεβαιότητας. Μάλιστα, παρομοίασε την αγωνία για την επόμενη επαγγελματική πρόταση με την ανυπομονησία κάποιου που κοιτάζει διαρκώς το κινητό του, περιμένοντας μήνυμα από πρώην σύντροφο.

Η Δανάη Παππά έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και ρωτήθηκε για το αν έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας στον επαγγελματικό της χώρο. Όπως είπε, το σημαντικότερο στήριγμά της είναι οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και η συνειδητοποίηση πως η αξία της δεν εξαρτάται από την επαγγελματική της επιτυχία.

«Ναι, το δίχτυ ασφαλείας μου είναι κυρίως οι άνθρωποι μου, αλλά και το να ξέρω ποια είμαι έξω από τη δουλειά μου. Αυτό το επάγγελμα έχει μεγάλη αστάθεια. Μπορεί μια περίοδο να δουλεύεις ασταμάτητα και μετά να αγωνιάς για το επόμενο τηλεφώνημα κοιτάζοντας το κινητό σαν να περιμένεις μήνυμα από πρώην. Αν συνδέσεις ολόκληρη την αξία σου με το αν χτύπησε αυτό το τηλέφωνο, είναι πολύ εύκολο να χαθείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για μένα, ασφάλεια είναι να έχω ανθρώπους που θα με αγαπούν ακριβώς το ίδιο είτε έχω πρεμιέρα είτε κάθομαι στον καναπέ με φόρμα. Και να θυμάμαι κι εγώ ότι είμαι πολύ περισσότερα πράγματα από τη δουλειά μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενη στη σημασία της καριέρας της, η ηθοποιός τόνισε ότι η επαγγελματική της πορεία αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής της, Παρόλα αυτά, δεν καθορίζει εξ ολοκλήρου την ταυτότητα ή την προσωπική της αξία. «Η καριέρα είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, δεν είναι όμως ολόκληρη η ταυτότητα μου. Ούτε και το βιογραφικό μου έχει δικαίωμα να με μεγαλώνει ή να με μικραίνει».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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