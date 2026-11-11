Ορέστης Τζιόβας: Σκέφτομαι αν θέλω να κάνω οικογένεια, αλλά δεν μου περισσεύει ο χρόνος που χρειάζεται
Ορέστης Τζιόβας: Σκέφτομαι αν θέλω να κάνω οικογένεια, αλλά δεν μου περισσεύει ο χρόνος που χρειάζεται
Ο ηθοποιός μίλησε παράλληλα για την κακοποιητική συμπεριφορά του, την εξάρτησή του από τις ουσίες, ενώ σχολίασε και την ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Ορέστης Τζιόβας εκφράζοντας τις σκέψεις που κάνει για τη δημιουργία οικογένειας, σημειώνοντας πως αυτό το διάστημα δεν του περισσεύει ο χρόνος που χρειάζεται.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αναφέρθηκε παράλληλα στα σχολικά του χρόνια και την κακοποιητική συμπεριφορά του, στην εξάρτησή του από τις ουσίες και στην ενασχόλησή του με την τηλεόραση, ενώ σχολίασε και την ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.
«Δεν μετανιώνω που η προσωπική μου ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί δεν ήταν και δική μου επιλογή ακριβώς. Και επειδή δεν ήταν δική μου επιλογή και δεν μου άρεσε, δεν συμβαίνει πια», είπε αρχικά ο Ορέστης Τζιόβας, συμπληρώνοντας πως: «Αυτό το διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Θα δούμε αν θα δημοσιοποιήσω ξανά κάποια σχέση μου».
Με αφορμή τη δήλωσή του αυτή, ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του οικογένειά: «Το σκέφτομαι, αν είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου και σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ δεν μου περισσεύει για να πω ότι θα μπορούσα να κάνω οικογένεια, η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο», απάντησε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην περίοδο της ζωής του που υπήρξε νταής, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει μετανιώσει: «Υπήρξα νταής και κακοποιητής στο σχολείο. Δηλαδή σε αρκετά μικρή ηλικία που ακόμα δεν είχα καλό μέτρο και κριτήριο για το πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους. Ξέρεις, το κορόιδεμα, η απομόνωση ενός ατόμου, το να κοροϊδεύεις παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια ειδική ανάγκη, να κοροϊδεύεις παιδιά που μπορεί να έχουν περισσότερα κιλά, να επιβάλλεσαι κάπως σε μικρότερους από εσένα. Αυτό είναι μπούλινγκ ξεκάθαρο. Είναι κάτι που το μετανιώνω, αλλά προφανώς χρειαζόταν να συμβεί, να το βιώσω για να ξέρω πώς να μην το ξανακάνω».
Σχετικά με τη δικαίωση του Πέτρου Φιλιππίδη για την καταγγελία βιασμού εις βάρος του, ο Ορέστης Τζιόβας σχολίασε σε άλλο σημείο: «Η αλήθεια είναι πως δικαιώθηκε για μία ψευδή καταγγελία που έκανε κάποια κοπέλα εναντίον του, αλλά μην ξεχνάμε πως στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί» και έπειτα πρόσθεσε για τα σενάρια που θέλουν τον ηθοποιό να επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι: «Όποιος άνθρωπος υποπέφτει σε κάποιο σφάλμα, σε κάποια αδίκημα, και τιμωρείται γι' αυτό όμως, θα πρέπει μετά να επανενταχτεί στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να αποβάλλουμε τους ανθρώπους από την κοινωνία, γιατί αυτό πια δεν είναι δημοκρατικό. Δεν ξέρω κατά πόσο ο καλλιτεχνικός κόσμος θα τον αγκαλιάσει ή όχι. Εγώ δεν νομίζω να συνεργαζόμουν ξανά μαζί του».
Ο Ορέστης Τζιόβας έχει μιλήσει ανοιχτά για την εξάρτησή του από τις ουσίες στο παρελθόν και όπως δήλωσε στη νέα του συνέντευξη, θεωρεί πως τα λάθη του τον οδήγησαν στο σημείο που βρίσκεται πλέον: «Ήταν μια περίοδος που εγώ προσωπικά έπρεπε να την περάσω λογικά. Απ’ ό,τι φαίνεται. Θα μπορούσε και να μην, αλλά δεν θα ήμουν και ο ίδιος άνθρωπος που είμαι τώρα. Τη θυμάμαι σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Έκανα λάθη γιατί έτσι έπρεπε να κάνω. Τόσο ήξερα», είπε.
Τέλος, μιλώντας για το κομμάτι της τηλεόρασης, αποκάλυψε: «Είχα δεχτεί πρόταση να παρουσιάσω κάτι στην τηλεόραση, αλλά ναυάγησε. Για ένα τηλεπαιχνίδι, το οποίο ήταν και ενδιαφέρον. Όλοι έχουν γνώμη για πράγματα που δεν ξέρουν. Έχουν γνώμη για τον ηθοποιό που έγινε παρουσιαστής. Μπες λίγο στα παπούτσια του άλλου, μην κρίνεις τόσο πολύ ρε παιδί μου. Γενικώς οι άνθρωποι κρίνουν πάρα πολύ».
Πλέον, όπως ανέφερε ο Ορέστης Τζιόβας, δεν παρακολουθεί τηλεόραση γενικότερα: «Δεν μου αρέσει η τηλεόραση, δεν μου αρέσουν οι πολλές εκπομπές, δεν μου αρέσει το μόνιμο χαμόγελο και αποφεύγουμε να συζητάμε για φλέγοντα προβλήματα που καίνε τον κόσμο και την κοινωνία και υπάρχει μόνο το lifestyle και η ομορφιά και το Survivor. Γι’ αυτό δεν βλέπω τηλεόραση».
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αναφέρθηκε παράλληλα στα σχολικά του χρόνια και την κακοποιητική συμπεριφορά του, στην εξάρτησή του από τις ουσίες και στην ενασχόλησή του με την τηλεόραση, ενώ σχολίασε και την ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.
«Δεν μετανιώνω που η προσωπική μου ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί δεν ήταν και δική μου επιλογή ακριβώς. Και επειδή δεν ήταν δική μου επιλογή και δεν μου άρεσε, δεν συμβαίνει πια», είπε αρχικά ο Ορέστης Τζιόβας, συμπληρώνοντας πως: «Αυτό το διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Θα δούμε αν θα δημοσιοποιήσω ξανά κάποια σχέση μου».
Με αφορμή τη δήλωσή του αυτή, ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του οικογένειά: «Το σκέφτομαι, αν είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου και σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ δεν μου περισσεύει για να πω ότι θα μπορούσα να κάνω οικογένεια, η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο», απάντησε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην περίοδο της ζωής του που υπήρξε νταής, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει μετανιώσει: «Υπήρξα νταής και κακοποιητής στο σχολείο. Δηλαδή σε αρκετά μικρή ηλικία που ακόμα δεν είχα καλό μέτρο και κριτήριο για το πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους. Ξέρεις, το κορόιδεμα, η απομόνωση ενός ατόμου, το να κοροϊδεύεις παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια ειδική ανάγκη, να κοροϊδεύεις παιδιά που μπορεί να έχουν περισσότερα κιλά, να επιβάλλεσαι κάπως σε μικρότερους από εσένα. Αυτό είναι μπούλινγκ ξεκάθαρο. Είναι κάτι που το μετανιώνω, αλλά προφανώς χρειαζόταν να συμβεί, να το βιώσω για να ξέρω πώς να μην το ξανακάνω».
Σχετικά με τη δικαίωση του Πέτρου Φιλιππίδη για την καταγγελία βιασμού εις βάρος του, ο Ορέστης Τζιόβας σχολίασε σε άλλο σημείο: «Η αλήθεια είναι πως δικαιώθηκε για μία ψευδή καταγγελία που έκανε κάποια κοπέλα εναντίον του, αλλά μην ξεχνάμε πως στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί» και έπειτα πρόσθεσε για τα σενάρια που θέλουν τον ηθοποιό να επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι: «Όποιος άνθρωπος υποπέφτει σε κάποιο σφάλμα, σε κάποια αδίκημα, και τιμωρείται γι' αυτό όμως, θα πρέπει μετά να επανενταχτεί στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να αποβάλλουμε τους ανθρώπους από την κοινωνία, γιατί αυτό πια δεν είναι δημοκρατικό. Δεν ξέρω κατά πόσο ο καλλιτεχνικός κόσμος θα τον αγκαλιάσει ή όχι. Εγώ δεν νομίζω να συνεργαζόμουν ξανά μαζί του».
Ο Ορέστης Τζιόβας έχει μιλήσει ανοιχτά για την εξάρτησή του από τις ουσίες στο παρελθόν και όπως δήλωσε στη νέα του συνέντευξη, θεωρεί πως τα λάθη του τον οδήγησαν στο σημείο που βρίσκεται πλέον: «Ήταν μια περίοδος που εγώ προσωπικά έπρεπε να την περάσω λογικά. Απ’ ό,τι φαίνεται. Θα μπορούσε και να μην, αλλά δεν θα ήμουν και ο ίδιος άνθρωπος που είμαι τώρα. Τη θυμάμαι σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Έκανα λάθη γιατί έτσι έπρεπε να κάνω. Τόσο ήξερα», είπε.
Τέλος, μιλώντας για το κομμάτι της τηλεόρασης, αποκάλυψε: «Είχα δεχτεί πρόταση να παρουσιάσω κάτι στην τηλεόραση, αλλά ναυάγησε. Για ένα τηλεπαιχνίδι, το οποίο ήταν και ενδιαφέρον. Όλοι έχουν γνώμη για πράγματα που δεν ξέρουν. Έχουν γνώμη για τον ηθοποιό που έγινε παρουσιαστής. Μπες λίγο στα παπούτσια του άλλου, μην κρίνεις τόσο πολύ ρε παιδί μου. Γενικώς οι άνθρωποι κρίνουν πάρα πολύ».
Πλέον, όπως ανέφερε ο Ορέστης Τζιόβας, δεν παρακολουθεί τηλεόραση γενικότερα: «Δεν μου αρέσει η τηλεόραση, δεν μου αρέσουν οι πολλές εκπομπές, δεν μου αρέσει το μόνιμο χαμόγελο και αποφεύγουμε να συζητάμε για φλέγοντα προβλήματα που καίνε τον κόσμο και την κοινωνία και υπάρχει μόνο το lifestyle και η ομορφιά και το Survivor. Γι’ αυτό δεν βλέπω τηλεόραση».
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