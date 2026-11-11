Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου: Οικογένεια, έγραψε
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Δημήτρης Αλέξανδρου Ρία Ελληνίδου Γιος Οικογένεια

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου: Οικογένεια, έγραψε

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο με το τρίχρονο παιδί και τη σύντροφό του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου: Οικογένεια, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Μια οικογενειακή στιγμή με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

Το πρώην μοντέλο κοινοποίησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου μία εικόνα με το τρίχρονο παιδί και τη σύντροφό του, δείχνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μία στιγμή από την καθημερινότητά τους.

Στο Instagram story που έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εμφανίζονται οι τρεις τους είναι ξαπλωμένοι σε καναπέ, γράφοντας πάνω σε αυτό: «Οικογένεια» και προσθέτοντας κόκκινες καρδιές.

Δείτε την ανάρτησή του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του και τη Ρία Ελληνίδου: Οικογένεια, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

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