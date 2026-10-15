Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφίες του γιου του: Δεν είχα πατέρα να μου δείξει τον δρόμο, έγραψε
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Γιος Πατέρας

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφίες του γιου του: Δεν είχα πατέρα να μου δείξει τον δρόμο, έγραψε

Έχω όμως έναν γιο που μου δίνει κάθε μέρα έναν λόγο να γίνομαι καλύτερος, σημείωσε το πρώην μοντέλο

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφίες του γιου του: Δεν είχα πατέρα να μου δείξει τον δρόμο, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
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Φωτογραφίες του γιου του δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, συνοδεύοντάς τις με ένα προσωπικό μήνυμα για την απουσία του πατέρα του από τη ζωή του και την επιθυμία του να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παρών στην ανατροφή του παιδιού του.

Το πρώην μοντέλο έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αφιερωμένη στον γιο του Πάρη, δημοσιεύοντας εικόνες του από πίστα με καρτ.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για την πατρότητα και την ανάγκη του να μην επαναλάβει τα λάθη του δικού πατέρα. «Δεν είχα πατέρα να μου δείξει τον δρόμο. Έχω όμως έναν γιο που μου δίνει κάθε μέρα έναν λόγο να γίνομαι καλύτερος» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αναφερόμενος στην απουσία της πατρικής καθοδήγησης από τη δική του ζωή και εξηγώντας πως ο γιος του αποτελεί κίνητρο για να προσπαθεί καθημερινά να γίνεται καλύτερος.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει αποκτήσει τον γιο του από τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη. Το πρώην ζευγάρι που ήταν μαζί για περίπου τέσσερα χρόνια χώρισε, όπως ανακοίνωσε η influencer τον Φεβρουάριο του 2025 με ένα βίντεο στα social media. Έκτοτε, ο γιος τους περνάει στιγμές και με τους δύο γονείς, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ιωάννα Μαρίνου
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